Yarıyıl tatilinin eğlenceli adresi

Penguen, 100 yaşına yakın sevimli kaplumbağa, kuşlar, maymun ailesi, kaplanlar, jaguar, yırtıcılar, yılanlar, timsahlar, kangurular, atlar, balıklar ve zebralar gibi birçok hayvana ev sahipliği yapan Darıca FYZoo’da her iklim ve kıtadan farklı cins hayvanlar minikleri farklı diyarlara götürüyor.

Parka gelen ziyaretçiler hem botanik park sayesinde daha önce görmediği birçok bitkiyi görme şansını elde ederken bir taraftan farklı türlerdeki hayvanları görebiliyorlar.

1993 yılından bu yana halka açık bir şekilde hizmet vermeye devam eden FYZoo, Marmara Bölgesi’nin Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak da biliniyor.

Parkta 220 üzerinde hayvan türü ve 2.500 üzerinde hayvan bulunuyor. Botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8000’i aşkın bitki yer alıyor.