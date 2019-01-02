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At, ATV motor ve deve ile düzenlenen turlarla peribacaları arasında gezinti yapabiliyor ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yapılan yürüyüşler de turistlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Her bütçeye uygun konaklama imkanına sahip bölgede, otel ve pansiyonların yanı sıra tüf kayaların içi oyularak oluşturulan butik otellerdeki mağara odalarda da konaklanabiliyor.