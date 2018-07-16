İHA'nın haberine göre, Giresun’da normal hasat döneminin başlamasına yaklaşık 1 ay kala, bazı üreticiler 2018 ürünü yaş fındığı satmaya başladı.
Ziraat Odaları ve Fındık Üretici Birlikleri en erken sahil kesimlerinde 2018 yılı fındık ürününü toplama tarihi Ağustos ayının ilk haftası olarak öngörülmesine rağmen bazı üreticiler fındığı satışa sunmaya başladı. Tüccarın elinde 10-12 TL’den yukarı çıkamayacağı endişesini taşıyan üreticiler fındık tam olarak olgunlaşmadan sahil yolu kenarlarında satışa sunması dikkat çekiyor.
Sahil Yolu kenarında 2018 yılı mahsulünü ilk olarak satışa sunan üreticilerden birisi olan Salih Serdaroğlu, “Tek geçim kaynağımız fındık. Geçen yılın fındık geliri çoktan tükendi. Cebimiz parasız kaldı. Bu yüzden en azından bir ekmek parası kazanmak amacıyla satılabilecek kadar olgunlaşan fındığımızı pazara indirmeye başladım. Nasılsa tüccarın elinde fındığımız para etmeyecek. Ben ise bahçeden topladığım 2018 ürününü yaş olarak 15 TL’den satabiliyorum. Bu fiyat tüccarın elinde ise 10 TL’ye kadar düşebilecektir. Zaten bir ton civarında fındığım oluyor onu da yol kenarında daha serbest piyasadan daha karlı satabiliyorum. Dolayısıyla kendi fındığımın fiyatını kendim belirliyorum” dedi.
Taze fındığa yolcuların ilgi gösterdiğini ifade eden Özgür Durmuş, “Gurbetçiler ya da yoldan geçenler soyulmuş fındıktan daha çok soyulmamış yeşil fındığı talep ediyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ve tam da bu zamanda bizim işler daha da iyi oluyor. Günde 30 kil kilogram civarında fındık satabiliyorum. Ortalama 300 lira bir ciromuz oluyor. Yaş fındık satışları Temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Böyle satış bizim için daha karlı oluyor” diye konuştu.
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