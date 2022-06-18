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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yasak aşk bitince intikam planı yaptı! Sosyal medyadan ifşa tuzağı nasıl bitti?
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Yasak aşk bitince intikam planı yaptı! Sosyal medyadan ifşa tuzağı nasıl bitti?

Evli İbrahim G., kendisi gibi evli olan Ayşe M.'nin birlikte kaçma teklifini kabul etmeyince, yasak aşk ortaya çıktı! İbrahim G., eşini arayarak yasak aşk yaşadıklarını itiraf eden Ayşe M.'den intikam almak için, Ayşe M.'nin eşine sosyal medyadan bir kadın ismiyle açtığı hesap üzerinden tuzak kurdu. İbrahim G., durumun anlaşılması üzerine 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri: Yasak aşk bitince intikam planı yaptı! Sosyal medyadan ifşa tuzağı nasıl bitti?
Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına sosyal medyadan ifşa tuzağı!
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DHA

Ankara'da evli İbrahim G. (42), ayrıldıktan sonra yasak aşklarını eşine anlatan Ayşe M.'den (36) intikam almak için eşi M.M.'yi sosyal medyada 'Yasemin' adıyla ekleyerek, yazışmaya başladı. İbrahim G., M.M.'den, kendisine gönderdiği cinsel içerikli video ve fotoğraflarıyla şantaj yaparak, 65 bin TL aldı.

Yargılanan İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kentte 2016 yılı Ağustos ayında evli İbrahim G. ile evli Ayşe M. ilişki yaşamaya başladı. Ayşe M., kaçma teklifini kabul etmeyen İbrahim G.'den ayrılıp, eşini arayarak yasak aşk yaşadıklarını söyledi.

Eşi ile arası açılan İbrahim G. de intikam almak için Ayşe M.'nin eşi M.M.'yi sosyal medyada ‘Yasemin’ adında hesap açıp ekleyerek yazışmaya başladı.

İbrahim G., yazışırken kendisine cinsel içerikli video ve fotoğraflarını göndererek M.M.'ye şantaj yapmaya başladı.

İbrahim G., M.M.'den fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek, toplam 65 bin TL aldı.

Bir süre sonra Ayşe M.'nin durumu fark edip, eşinin yazıştığı 'Yasemin' adlı kişinin aslında İbrahim G. olduğu ortaya çıkınca M.M. şikayette bulundu.

Tutuklanan İbrahim G. hakkında, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarında dava açıldı.

Aldığı parayı iade eden ve 2 ay sonra tahliye edilen İbrahim G. 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan da 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Avukat Merve Nur Özkan, sosyal medyada para, çıplak fotoğraf isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu olayın öğrenilmesi eski sevgilinin fark etmesi vasıtasıyla oluyor. Birbirlerine göndermiş oldukları fotoğraflar var. Mağdur taraf kendi fotoğrafını gönderiyor ama fail olan kişi internet üzerinden kadın fotoğrafları bulup, yüzünü keserek o şekilde fotoğraflar gönderiyor. Bu şekilde mağdur dolandırılıyor. Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi fake hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor" diye konuştu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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