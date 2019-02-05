Yasak Elma, dün akşam 31. son bölümü ile FOX TV'de ekranlara geldi. Kemal’in üstüne oynanan oyunları fark etmesi uzun sürmedi. Yıldız ise yanlış kişiye güvenmesinin bedelini ağır ödüyor. Peki, Yasak Elma 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Ender, işbirliği yaparak Kemal ve Zehra birlikteliğini bitirmek için harekete geçerler. Alihan, Zeynep ve Dündar’ın birlikteliğine inanmak istememekte ve onu geri kazanmanın yollarını aramaktadır. Kemal’in üstüne oynanan oyunları fark etmesi uzun sürmez. Yıldız yanlış kişiye güvenmesinin bedelini ağır ödeyecektir.

Dündar, Zeynep için sahnede!İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ender'e güvenmenin bedeli... İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sizin gibi bir kadın aldatılır mı? İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kavga ederken öyle bir şey oldu ki! İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu şekilde intikam alamaz...İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kemal'in varlığı, Zehra'ya güç veriyor! İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 32. Bölüm 1. fragmanı: İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma 32. Bölüm 2. fragman: İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ