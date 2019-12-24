Yasak Elma 62. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Heyecanın iyice arttığı Yasak Elma'da Şahika, Ender ile Yıldız'ı birbirine düşürmeyi başardı ve Leyla'yı da devreye soktu. Yıldız'ın Leyle ve Halit ilişkisini düşünmesini isteyen Şahika'nın amacı, Yıldız'ı Nadir'e bırakmak. Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı ve 62. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir.

Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay gibi ünlü isimler yer alıyor.