Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma dizisinin 80. son bölümünde; Şahika bu kez Lila ile oyun oynamaya başlıyor. Ender ile Yıldız'ın arası yine bozulmak üzeredir. Kaya ve Ender resmen boşanır. İşte Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı!

YASAK ELMA 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.