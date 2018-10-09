Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Zeynep ani almış olduğu kararın gelgitlerini yaşıyordur. Alihan ise Zeynep’in hala kendini sevdiğine emindir. Ender’in Alihan’ın şirketi için yaptığı tanıtım partisine Alihan’ın beklenmeyen hareketi damga vurur. İşte Yasak Elma dizisinin 17. son bölüme dair detayları...

YASAK ELMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep ani almış olduğu kararın gelgitlerini yaşıyordur. Alihan ise Zeynep’in hala kendini sevdiğine emindir. Yıldız ve Halit gerginliği giderek artarken bu gerginlik Ender’in lehine sonuçlanır. Kemal, adım adım Yıldız’a yaklaşmaktadır. Ender’in Alihan’ın şirketi için yaptığı tanıtım partisine Alihan’ın beklenmeyen hareketi damga vurur.

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 18. yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.

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