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Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabinede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı bugün 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artık kabine toplantısından çıkacak kararların araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar "Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Gözler kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamaya çevrildi...

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabinede!

2020 yılının Mart ayından beri devam eden Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm kısıtlama kararlarının kabine toplantılarının ardından açıklanması 19 Ağustos Kabine Toplantısı kararlarının araştırılmasına neden oldu. "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?" gibi pek çok sorunun cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşecek...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat: 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabinenin gündeminin ilk maddesinin Afganistan'da yaşanan gelişmeler olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yine kabine toplantısının bir diğer başlığı, küresel pandemi ve ülkemizde de yaşanan vaka artışı olacak. Bilim Kurulu'nun pandemiyle ilgili yapacağı tavsiyeler ve yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağına ilişkin görüşler de istişare edilecek.

Bunun yanı sıra 11 Ağustos'ta Karadeniz'de yaşanan ve yürekleri yakan sel felaketinin ardından yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmaların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artması sonucu yeniden yasakların gelip gelmeyeceği ile ilgili tüm merak edilenler kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamalarda netleşecek.

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