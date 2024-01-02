Yaşam koçlarını ti'ye aldı

Filmin başrolü ve aynı zamanda da senaristi olan Doğu Demirkol, 'Yaşam Koçu' sürecini anlattı. Uzun süredir aklında olan bu projenin nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve süreci samimi bir dille anlatan Demirkol, süreç içerisinde gözlem için ‘ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu’ gibi seanslara gittiğini ifade etti.

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'Yaşam Koçu’nun 'Cafer’i Doğu Demirkol, “Daha önce de düşündüğüm ve kafa yorduğum bir proje olduğu için zorlanmadım. Zaten aklımda bir şeyler vardı, projeyi oluşturmaya başladığımda bunları toparlamak gerekiyordu. Birkaç yaşam koçuna gözlem için danışman olarak gittim. Onlar enteresan deneyimlerdi… Ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu… bunlara gittim, gözlemlerimi yaptım. Buralardan çok komik sahneler çıktı” dedi.

'Yaşam Koçu' filmin oyuncu kadrosunda; Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın pivotu Sertaç Şanlı da filmde konuk oyuncu olarak yer aldı

Filmin Konusu:

Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.