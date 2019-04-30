Batman'da Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 25 Nisan gecesi, park halindeki otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir bankada çalışan Cemile Aydın (38) olduğu belirlenen kadını, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

DHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesine alınan Cemile Aydın'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlanan Cemile Aydın, bugün yaşamını yitirdi. Aydın'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Kozluk ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.



"İNTİHAR DA OLABİLİR" İDDİASI



Cemile Aydın'ın amcası Nihat Aydın, jandarma ekiplerinin, yeğeninin cep telefonu, bilgisayarı ve tabancasının üzerinde yaptıkları incelemede olayın intihar olabileceğini söylediklerini belirtti. Cemile Aydın'ın otomobilinde tabanca ve kendisinin yazdığı düşünülen 'Hakkınız helal edin' yazılı not bulunmuştu.