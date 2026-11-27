Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanılması nedeniyle yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak adlandırılıyor.

Yüzyıllardır ayakta kalan ağaç hem tarihi ve kültürel anlatısı hem de doğal görünümü ile dikkat çekiyor. Gövde genişliği 7,5 metre, boyu 17 metre olan Musa Ağacı, Hatay'ın öne çıkan doğal değerleri arasında gösteriliyor.

BÖLGENİN KÜLTÜREL MİRASI

Bölgeye gelen ziyaretçiler, ağacı yakından görmek ve fotoğraf çekmek için Hıdırbey Mahallesi'ni ziyaret ediyor. Doğal yapısı ve kendisiyle ilgili anlatılan hikayelerle öne çıkan çınar ağacı, bölgenin kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Ağacı görmek için çok Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ziyaretçi kenti geliyor.

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"MUSA AĞACI'NI ZİYARET ETTİM"

İlçeye İstanbul'dan gelen Nuriye Yılmaz, "Hatay'da birçok yeri dolaştım ve bugün de Musa Ağacı’nı ziyaret ettim. Burası gerçekten çok güzel, her şeyiyle mükemmel bir yer. İnsan gezmeye, görmeye doyamıyor. Çevresi yemyeşil, doğası çok güzel" dedi.