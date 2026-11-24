Uluslararası akademik sıralama platformu AD Scientific Index 2027 yılı için "Dünyanın En İyi 100 Kadın Bilim İnsanı" raporunu yayınladı. Rapor, platformun veri tabanındaki 6 milyon 343 bin 643 bilim insanı arasından H-indeksi en yüksek 100 kadını sıraladı. H-indeksi, bir araştırmacının en az kendi sayısı kadar atıf almış yayınlarının sayısını ifade ediyor. 100 kişilik liste 28 ülkeden ve 76 kurumdan geliyor. Liste de 4 de Türk akademisyen var.

Rapor önde gelen kadın araştırmacıların küresel bilime yaptığı katkıları öne çıkarıyor. Ülkelere göre yapılan değerlendirmede ABD 30 araştırmacıyla ilk sırada bulunurken, İtalya 13 araştırmacıyla ikinci oldu. Türkiye ise dört kadın bilim insanıyla Brezilya ile birlikte dünya genelinde altıncı sırayı paylaştı. Listenin tümünü bu linkten inceleyebilirsiniz.

4 Türk listede!

13 ana bilim dalı ve 211 alt disiplinin analiz ediliği bu seneki “World's Top 100 Women Scientists” listesinde Türkiye'den 4 kadın araştırmacı var. Hepsi de fizik alanında çalışıyor. Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız bu listenin 10. sırasında, Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu 29. sırasında, Prof. Dr. Deniz Sunar Çerci 50. sırasında ve gene Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülsen Önengüt 73. sırasında yer aldı. Harvard Üniversitesinden tıp araştırmacısı JoAnn E. Manson, 340 H-indeksiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

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Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız / Ankara Üniversitesi: 1998'den beri Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) ATLAS, CMS, CLIC ve FCC deneylerinde aktif görev alan Yıldız, Higgs parçacığı ve yüksek enerji fiziği üzerine yaptığı çalışmalarla en çok atıf alan Türk akademisyenler arasında yer alıyor. Yıldız 274 toplam H-indeksiyle dünya sıralamasında 10'uncu oldu. Son beş yıllık H-indeksi 163 olan Yıldız, genel dünya sıralamasında da 98'inci sırada yer aldı.

Prof. Dr Aysel Kayış Topaksu / Çukurova Üniversitesi: 2003'den beri CERN deneylerinde aktif görev alan deneysel yüksek enerji fizikçisi; özellikle nötrino fiziği, Higgs bozonu ölçümleri ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) CMS deneyi kapsamındaki uluslararası yayınlarıyla Türkiye'yi temsil eden önemli bilim insanlarından biri. Topaksu 256 toplam H-indeksiyle 29'uncu sıraya yerleşti. Son beş yıllık H-indeksi 151 olan Topaksu'nun genel dünya sıralamasındaki yeri 215 oldu.

Prof. Dr. Deniz Sunar Çerci / Adıyaman Üniversitesi: 1978 doğumlu Çerçi 2010'dan beri CERN deneylerinde aktif olarak çalışıyor. CMS deneyinde fizik çalışma grubu yöneticiliğine atanan ilk Türk bilim insanı unvanıyla tanınan deneysel yüksek enerji fizikçi. Temel parçacıklar, hadronik jet fiziği, kuantum renk dinamiği (QCD) ve Higgs bozonu etkileşimleri üzerine yoğunlaşan Sunar Çerçi'nin uluslararası saygın dergilerde yayımlanmış 1.200'ün üzerinde ortak bilimsel makalesi ve on binlerce atfı bulunuyor. Çerci 245 toplam H-indeksiyle dünya genelinde 50'nci sırada yer aldı. Çerci'nin son beş yıllık H-indeksi 140, genel dünya sıralamasındaki yeri ise 331 olarak açıklandı. Çerçi ile yapılan röportajı okumak isteyenler için linki buraya bırakıyorum. CERN'de Bilim Kadını Olmak

Prof. Dr. Gülsen Önengüt / Çukurova Üniversitesi: Türkiye'de deneysel yüksek enerji fiziğinin kurucu isimlerinden biri olan ve 1996'da Çukurova Üniversitesi'ni CERN'deki CMS deneyine dahil ederek Türkiye'nin en geniş öğrenci-araştırmacı ekiplerinden birini kuran duayen fizik profesörü. 1944 Antalya'da doğumlu Önengüt, 1965'te Robert Kolej Elektrik Mühendisliği bölümünü dönem birincisi olarak bitirip ABD'te gitmiş. Önengüt 229 toplam H-indeksiyle listenin 73'üncü sırasında yer aldı. Son beş yıllık H-indeksi 145 olan Önengüt, genel dünya sıralamasında 509'uncu oldu.dıaman Üniversitesi Fizik bölüm başkanı ve CERN (A

100 araştırmacının 88’i fizikçi

Listenin dikkat çeken özelliği bu analize dahil edilen 100 araştırmacının 88’inin fizik alanından olması. Rapor bu yoğunlaşmayı, yüksek atıflı araştırmalarda büyük uluslararası parçacık fiziği iş birliklerinin ağırlığına ve alanlar arasındaki yayın ile atıf alışkanlıklarının farklılığına bağlıyor. Sekizi tıp ve sağlık bilimleri, ikisi sosyal bilimler, ikisi mühendislik ve teknoloji alanından.

AD Scientific Index kim diye soracak olursanız; araştırmacılarla kurumların bilimsel performansını sıralayıp analiz eden bağımsız bir akademik veri platformu. Akademisyenlerin ve üniversitelerin bilimsel performanslarını Google Scholar verileri üzerinden değerlendiren uluslararası bir sıralama ve analiz sistemi. Araştırmacıların hem genel hem de son 6 yıllık performanslarını H-indeksi, i10 indeksi ve toplam atıf sayısı olmak üzere 9 farklı parametreyle ölçüyor.