Ata Buz Eserleri Müzesi, buzun sanatla buluştuğu merkez olarak dikkat çekiyor. Dünyadaki buz müzelerinden ilham alınarak oluşturulan, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyete geçen müzede, buz blokları arıtılmış saf sudan özel makinelerde üretiliyor.

Yaklaşık 15-16 günde kullanıma hazır hale gelen buzlar, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışmalarıyla farklı figürlere dönüşüyor. Eksi 5 derece sıcaklıkta tutulan müzede, buzdan eserler yıl boyunca sergileniyor.

EĞİTİM, SANAT VE MÜZECİLİK BİR ARADA

Heykel bölümü başta olmak üzere ilgili bölümlerde eğitim gören öğrenciler, uygulamalı çalışmalarını müzede gerçekleştiriyor. Geleneksel heykel malzemeleri taş, bronz, ahşap ve metalin yanı sıra buzla da eser üretme deneyimi kazanan öğrenciler, çalışmalarında elektrikli testereler, el testereleri ve çeşitli yontu aletlerinden yararlanıyor. Büyük buz bloklarının taşınması ve yerleştirilmesinde ise vinç ve forklift gibi teknolojik ekipmanlar kullanılıyor.

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"SU BUZA, BUZ SANATA DÖNÜŞÜYOR"

Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, buz müzesinin Türkiye'de daha önce bulunmayan bir müzecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Müzenin hem eğitim hem sanat hem de toplumsal bilinç açısından önemli bir işlev üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Bulat, "Geleneksel heykel malzemelerinin dışında şeffaf, transparan ve ambiyansı yüksek olan buzdan eserler üretiyoruz. Bunları LED ışıklarla aydınlatıyoruz. Aslında buz sudan buza, buzdan da sanata dönüşüyor. Böyle bir süreç ve döngü var. Her eğitim döneminde eserler yenileniyor. Zamana yenik düşen eserlerin yerine yenileri yapılıyor. Burada sürekli bir üretim ve enerji var" dedi.

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RENKLİ BUZLARDAN HEYKELLER ÜRETİLECEK

Teknolojinin sanat üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bulat, gelecekte müzede farklı tekniklerin de kullanılacağını kaydetti. Bölüm olarak renkli buzdan heykeller üretmeye yönelik TÜBİTAK projelerinin bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Bulat, Avrupa Birliği projelerinin hayata geçirilmesi halinde enerji verimliliği sağlayan sistemler ve lazer kesim teknolojilerinin de müzede kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Müzenin Erzurum'un tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Bulat, özellikle okul grupları, aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burası Erzurum'un ve üniversitemizin marka yerlerinden biri oldu. Şehrin tanıtımında bir cazibe merkezi haline geldi. Sadece Erzurum'dan değil, başka şehirlerden, Palandöken'e gelen turistlerden ve yurt dışından da ziyaretçilerimiz oluyor. 2020'den bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık" diye konuştu.

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"ZORLANIYORUZ AMA EĞLENİYORUZ"

Müzede uygulamalı eğitim alan Heykel Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Çevik ise yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki buz bloklarını sanat eserine dönüştürmenin kolay olmadığını söyledi. Çalışmalarını akademisyenlerin ve arkadaşlarının desteğiyle sürdürdüklerini belirten Çevik, şunları söyledi:

"Zorlanmıyoruz desem yalan olur. Zorlanıyoruz ama bunun yanı sıra çok eğleniyoruz. Hep birlikte buz eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir formu üç boyutlu hale getirerek ziyaretçilere, özellikle çocuklara görsel bir şölen sunmayı amaçlıyoruz. Buzları şeffaf olarak üretmeye çalışıyoruz. Çünkü mat buz yerine daha çok göze hitap eden, ışığı geçiren eserler yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar hayvan figürleri, Erzurum evleri ve farklı çalışmalar yaptık. Son dönemde çocuklara hitap eden hayvan figürlerine ağırlık veriyoruz. Boğa kafası ve timsah gibi eserler de yaptık. Çalışmalarımızı diğer öğrencilerle birlikte sürdürüyoruz."