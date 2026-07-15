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        Haberler Yaşam Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

        Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Ayder Yaylası, yaz aylarında açan sarı çiçeklerle adeta tablo gibi görüntülere sahne oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Kaçkar Dağları'nın eteklerinde sarı manzara

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

        Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.

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