Rüyada bardak kırılması, ev hayatı ve gönül bağlarıyla ilişkilendirilen rüyalar arasında yer alır. Bardağın cam bardak mı yoksa çay bardağı mı olduğu, içinde su bulunup bulunmadığı ve tek bir bardağın mı yoksa birden fazla bardağın mı kırıldığı rüyanın yorumunu değiştirir. Bardağın rüya sahibinin elinde kırılması da ayrı bir anlam taşır. Klasik rüya tabirlerinde bardak ev halkıyla ilişkilendirilirken günümüz tabircileri daha çok sevilen kişilerle ilişkiler üzerinde durur.

Rüyada bardak kırılması

Rüyada bardak kırılması ani bir gelişmeye, beklenmedik bir habere ve gönül kırgınlığına yorulur. Rüya sahibinin değer verdiği biriyle arasının açılacağına, sevdiğiyle muhabbetinin eskisi gibi sürmeyeceğine işaret eder. Yakın zamanda kalbinin kırılacağına da delalet eder.

Rüyada bardak kırıldığını görmek, rüya sahibinin moralini bozacak ve onu derinden üzecek bir durumla karşılaşacağına alamettir. Ev halkından biriyle ilgili üzücü bir haber alacağına işarettir. Rüyada bardağın kırıldığını görmek de değer verilen biriyle aranın açılmasına ve kalp kırıklığına yorulur.

Eski kitaplarda bardak, evin hanımına, evdeki çocuklara ve hizmet eden kimselere delalet eder. Bu yüzden bardağın kırılması ev halkından birinin kaybına, eşin ya da yakın bir akrabanın ölümüne veya üzücü bir habere yorulur. Bazı tabirciler kırgınlığın uzun sürmeyeceğini, araya giren soğukluğun ardından yeniden bir araya gelineceğini söyler.

Kırık bardak görmek ise bazı kaynaklarda uzun zamandır beklenen hayrın geleceğine ve sıkıntıların dağılacağına yorulur. Halk arasında gündelik hayatta bardak kırılmasının nazarı uzaklaştırdığına inanıldığı için bu rüya tek başına kötü habere bağlanmaz. Ancak bu hayırlı okuma azınlıktadır. Yaygın görüş uyarıcı yöndedir.

Bulaşık yıkarken bardak kırılması, rüya sahibine sıkıntı veren kimselerden uzaklaşmaya ve mevcut sıkıntıların son bulmasına işarettir. Porselen bardak kırılması, emekle kurulan düzenin bozulacağına, ders çıkarılırsa kısa sürede toparlanılacağına delalet eder. Bardağın ucunun kırılması küçük bir zarara uğrayıp hemen toparlanmaya, bazı yorumlarda nazardan kurtulmaya alamettir. Bardak sapının kırılması hayattaki önemli bir destek kaynağını kaybetmeye yorulur. Bardak kırılma sesi duymak ise rızkın ve bereketin artacağına, üzüntülerin sona ereceğine haber verir.

Rüyada bardakların kırıldığını görmek

Rüyada bardakların kırıldığını görmek, tek bardağın kırılmasında olduğu gibi gönül kırgınlığına ve ev halkını ilgilendiren kötü bir habere alamettir. Eski kitaplarda bardakların kırılması, evde hizmet edenlerin ve çocukların ölümüne delalet eder.

Rüyada elinde bardak kırılması

Rüyada elinde bardak kırılması, rüya sahibinin doğrudan etkileneceği bir gelişmeye işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin iş hayatında bir sorunla karşılaşacağına ya da aile hayatında bir değişiklik yaşayacağına yorulur. Bardağın elden düşüp kırılması özel hayatta olumsuzluklara, kişinin kendi kalbinin kırılmasına ve sevdiği kimseyle konuşmasının bozulmasına delalet eder. Eski kitaplarda içi su dolu bardak elden düşüp kırılır da su elde kalırsa, o kimsenin hanımının bir oğlan çocuğu doğuracağına, rüya sahibinin ise vefat edeceğine işarettir.

Rüyada cam bardak kırılması

Rüyada cam bardak kırılması, sıkıntılı ve olumsuz günlerin habercisidir. Bir hastalığa, birinin kaybına ya da bir ilişkinin sona ermesine işaret eder. Aile içinde çatışmalar ve yanlış anlamalar yaşanacağına da delalet eder.

Rüyada cam bardağın kırıldığını görmek, aile içinde çıkacak bir anlaşmazlığa ve yakınlar arasındaki yanlış anlamalara yorulur. Rüyada cam bardak kırıldığını görmek ise bir hastalıkla karşılaşılacağına alamettir.

Bazı tabirciler cam bardağın kırılmasını tamamen hayra yorar. Onlara göre bu rüya, işlerin kolaylaşmasına, kazancın ve aile mutluluğunun artmasına, borçların ödenmesine ve sıkıntıların ortadan kalkmasına delalet eder. Bu hayırlı yorum azınlıkta kalır ve cam bardak kırılması çoğunlukla sıkıntının habercisi sayılır.

Rüyada çay bardağı kırılması

Çay bardağı rüyada sohbete, samimiyete, gönül bağına ve eşler arasındaki sevgiye delalet eder. Bu yüzden rüyada çay bardağı kırılması ilişkilerde, özellikle eşler ya da sevgililer arasında çıkacak bir kırgınlığa ve anlaşmazlığa işaret eder. Rüyada çay bardağının kırılması da eşler arasındaki muhabbetin zayıflamasına alamettir.

Rüyada su bardağı kırılması

Eski kitaplarda su dolu bardak, hamile bir kadına işarettir. Rüyada su bardağı kırılır da su kalırsa çocuğun yaşayacağına ve kadının vefat edeceğine yorulur. Su dökülür de bardak kırılmazsa çocuğun düşeceğine, kadının ise kurtulacağına delalet eder. Bir kadın kendi bardağının kırıldığını görürse bu rüya onun kendi ölümüne yorulur.