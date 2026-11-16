Rüyada beyaz güvercin görmek, güvercin rüyaları arasında en çok merak edilenlerin başında gelir. Rüyanın anlamı, kuşun beyaz rengine ve rüya sahibinin evli ya da bekar olmasına göre ayrılır. Beyaz güvercinin tek mi yoksa çift mi göründüğü, kuşun yakalanması, uçurulması, sevilmesi, yavrusu ile yumurtası, kanadının kırık olması ya da ölmesi rüyanın anlamını değiştiren başlıca ayrıntılardır.

Rüyada beyaz güvercin görmek

Rüyada beyaz güvercin görmek hayra yorulan, müjdeli bir rüyadır. Rüya sahibinin uzun zamandır taşıdığı sıkıntıların ve endişelerin yakında sona ereceğine, huzurlu ve sevinçli günlere kavuşacağına delalet eder. Rüya muradın hasıl olmasına, geçimin kolaylaşmasına, kazancın ve rızkın artmasına işarettir. İşlerin rast gitmesine ve uzaktan ya da yakından gelecek güzel bir habere de yorulur. Aile hayatında huzura ve hayırlı gelişmelere alamettir.

Bekar biri için beyaz güvercin yakında çıkacak hayırlı bir kısmete ve evlilik hazırlığına işaret eder. Evli kimse bu rüyayı gördüğünde hayırlı ve sağlıklı bir evladın müjdesini almış sayılır.

Kuşun ne yaptığı hatırlanmasa bile rüyada beyaz güvercin müjdeye, huzura, berekete ve sıkıntıların bitmesine alamettir.

Beyaz güvercinin eve girdiğini görmek, dertlerden kısa sürede kurtulup mutlu bir hayata kavuşmaya delalet eder. Beyaz güvercini elde tutan kimse huzurlu bir döneme girer, yeni dostluklar kurar ve itibar kazanır. Kuşun omuza ya da başa konması ise engellerin kalkmasına, malın çoğalmasına ve uzun süredir beklenen şeye kavuşmaya işarettir.

Bazı tabircilere göre bu rüya geçmişte kalan bir meselenin yeniden gün yüzüne çıkmasına da işaret eder. Yaygın görüş ise bu rüyayı müjdeye ve ferahlığa yorar.

Rüyada beyaz güvercin yakalamak

Beyaz güvercini rüyada yakalamak, hedeflerin ve hayallerin gerçekleşmesine delalet eder. Büyük emekle girişilen bir işte başarı elde edileceğine ve borçlardan kurtulunacağına işarettir. Rüya sahibinin iş hayatında ya da ailesinde büyük bir talihle karşılaşacağına da yorulur. Bazı tabircilere göre beyaz güvercin yakalayan kimse önce geçici bir darlıkla karşılaşır. Sabrederek bu darlığı atlatır ve sonunda ferahlığa çıkar.

Rüyada beyaz güvercin uçurmak

Elindeki beyaz güvercini uçuran kimse için bu rüya, önündeki kapıların açılmasının ve iş hayatında terfi almanın işaretidir. Uğranılan bir zarar da telafi edilir. Kuşu salan rüya sahibi olduğu için bu rüya, onun bir başkasına müjde göndermesine ya da uzaktan sevindirici bir haber almasına işarettir. Bekarlar için hayırlı bir evliliğe yorulur. Bir kaynakta güvercini salmak, gönülde taşınan bir yükün bırakılmasına alamet sayılır.

Rüyada iki tane beyaz güvercin görmek

Rüyada iki tane beyaz güvercin görmek, küs olanların barışmasına alamettir. Haset eden kimselerin rüya sahibinin hayatından uzaklaşacağına, kazancın katlanacağına ve hayırlı bir evliliğe de delalet eder. Birden fazla beyaz güvercin görmek geçimin kolaylaşmasına, elin bollaşmasına yorulur. Beyaz güvercin sürüsü ise işte çok sayıda hayırlı fırsatın ve başarının habercisidir.

Rüyada beyaz güvercin uçtuğunu görmek

Rüya sahibinin kendi salmadığı, gökyüzünde uçup giden beyaz güvercin, verilen emeklerin karşılığının alınacağına delalet eder. Sonucu uzun süredir beklenen bir başvurunun ya da talebin cevabının gelmesine işarettir. Girişilen işlerde başarıya, sıkıntılardan kurtulmaya ve borçların hafiflemesine de alamettir.

Rüyada alacalı beyaz güvercin görmek

Tüyleri alacalı beyaz güvercin görmek de hayırlı bir rüyadır ve iki renk karışımında da kazancın artmasına alamettir. Siyahla ve maviyle karışık beyaz güvercin ayrı ayrı yorulur.

Rüyada siyah beyaz güvercin görmek

Siyah beyaz güvercin, çaba harcanarak sıkıntılardan kurtulmaya, sorunların çözülmesine ve korkuların sona ermesine yorulur. Hanede süren dargınlıkların sona ermesine ve kesintisiz bir kazanca da delalet eder. Bir tabirciye göre bu rüya, uzun süredir yürütülen işteki başarının başkalarınca kıskanılacağına da işaret eder.

Rüyada mavi beyaz güvercin görmek

Rüyada mavi beyaz güvercin görmek büyük başarıların müjdesidir. Verilen sözlerin yerine gelmesine, sağlığa, rızkın artmasına ve yüksek bir mevkiye işaret eder. Kötü niyetle yapılan işlerin rüya sahibine zarar veremeyeceğine ve uzun bir ayrılıktan sonra sevindirici bir aile kavuşmasına delalet eder.

Rüyada beyaz güvercin yavrusu görmek

Beyaz güvercin yavrusu, aile hayatında büyük ve güzel gelişmelerin habercisidir. Evlilik işinin ilerlemesine, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girmeye delalet eder. Aile içindeki tartışmaların bitmesine, hastalıktan ve borçtan kurtulmaya da yorulur.

Rüyada beyaz güvercin yumurtası görmek

Rüyada beyaz güvercin yumurtası görmek, uzun süredir düşünülen bir işe başlanacağına işaret eder. Aile içinde huzura ve rüya sahibinin girdiği işte başarılı olacağına delalet eder. Güvercin yumurtası aile anlaşmazlıklarının çözülmesine ve arzu edilen bir evlada da yorulur.

Rüyada beyaz güvercin sevmek

Beyaz güvercini okşayıp seven kimse, sadık ve güvenilir dostlara sahip olacağına dair müjde almış sayılır. Bu rüya helal kazanca işaret eder. Uzun süredir kin beslenen biriyle aradaki soğukluğun giderileceğine ve eski kırgınlıkların geride kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin geçim derdi olmadan rahat bir hayat süreceğine de yorulur.

Rüyada beyaz güvercinle konuşmak

Rüyada beyaz güvercinle konuşmak, yapılan bütün işlerde kazanç sağlanacağına ve bereketli bir hayat yaşanacağına yorulur. Sorunların kısa sürede çözüleceğine, rüya sahibinin çevresince takdir göreceğine delalet eder. İş hayatında ortaklığa kadar yükselmeye de işarettir.

Rüyada kanadı kırık beyaz güvercin görmek

Kanadı kırık beyaz güvercin, yanlış adımlar yüzünden borç altına girileceğine işaret eder. Rüyanın ikinci yönü ise sabırdır. Rüya sahibi borçtan sonra sıfırdan başladığı işi sabırla zirveye taşır. Bu rüya engellere rağmen ilerlemeye ve şanssızlığın yerini hayra bırakmasına delalet eder.

Rüyada beyaz güvercin öldüğünü görmek

Rüyada beyaz güvercinin öldüğünü görmek hayra yorulmaz. Ölü güvercin görmek, kıskançlık ya da maddi sıkıntı yüzünden aile içinde huzursuzluk çıkacağına işaret eder. Bu huzursuzluk ileri giderse ayrılığa kadar varır. Müjde alameti sayılan beyaz güvercinin ölmesi, bu yüzden ev halkı arasında geçimsizliğe ve maddi darlığa delalet eder.