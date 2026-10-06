Rüyada biriyle kavga etmek, kavganın kiminle yapıldığına ve nasıl bittiğine göre farklı anlamlar taşır. Karşıdaki kişinin tanıdık mı yabancı mı olduğu, rüya sahibinin onunla küs olup olmadığı, kavganın erkekle mi kadınla mı yapıldığı ve karşıdakinin hayatta olup olmadığı bu anlamı değiştirir. Kavganın sözle mi yoksa saç baş, yumruk yumruğa mı yapıldığı ve rüya sahibinin kavgadan galip ya da yenik çıkması da rüyanın yönünü belirleyen başlıca ayrıntılardır.

Rüyada biriyle kavga etmek

Rüyada biriyle kavga etmek ihtilafa düşmeye, görüş ayrılığına ve yakın çevreyle yaşanacak bir tartışmaya delalet eder. Toplum içinde düşünce ayrılıklarından doğacak sorunlara da işaret eder. Ancak bu rüya her zaman husumete yorulmaz. Kavganın sonunda rüya sahibi karşısındakini dövmüşse o kişiye yardım edeceğine, dayak yiyen taraf olmuşsa ondan destek göreceğine işarettir.

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Kavganın nasıl bittiği de bu rüyada önemlidir. Kavgadan galip çıkmak sıkıntıları birer birer atlatmaya ve girişilen mücadeleden başarıyla çıkmaya delalet eder. Kavgada yenik düşmek ise bir süre sıkıntı yaşamaya yorulur. Kavgada haklı taraf olmak, başına ne gelirse gelsin rüya sahibinin sonunda aklanacağına işarettir.

Bazı tabirciler bu rüyayı daha hayırlı bir yöne çeker. Onlara göre biriyle kavga etmek bilgili ve erdemli bir kimseyle tanışmaya, mal paylaşımıyla ilgili görüşmelerin başlamasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin durumuna göre bu iki anlamdan biri ağır basar.

Rüyada biriyle dövüşmek

Rüyada biriyle yumruk yumruğa dövüşmek fitne ve kötülükle karşılaşmaya yorulur. Rüya sahibinin çevresinde huzuru bozacak bir durumun ortaya çıkacağına alamettir. Dövüşülen kişi tanıdıksa rüya fitne yerine o kişiden iyilik görmeye yorulur. Biriyle kafa kafaya dövüşmek ise ihtilafa ve ihanete delalet eder. Güvenilen bir kimseden gelecek bir darbeye karşı uyarı sayılır.

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Rüyada küs olduğun biriyle kavga etmek

Gerçek hayatta küs olduğun biriyle rüyada kavga etmek ya küslüğün bitmesine ya da araların daha çok açılmasına delalet eder. Birinci görüşe göre bu rüya iyi sonuçlara, yeni dostluklara ve sıkı bağlara işaret eder. Hasret gidermeye, uzun süredir çözülemeyen sorunların kısa zamanda çözülmesine delalet eder. Küs olunan kişiyle bağıra bağıra kavga etmek, özellikle eşiyle küs olan evliler için yakında barışmaya yorulur.

İkinci görüş bu rüyayı hayra saymaz. Buna göre küs biriyle kavga etmek aradaki kırgınlığın öfkeye ve kızgınlığa dönüşeceğine işarettir. Çevresindeki insanların rüya sahibinden yavaş yavaş uzaklaşacağına ve kendi çıkarlarına göre davranmaya başlayacağına delalet eder.

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Rüyada kavga ettiğin birini görmek

Bu rüyada rüya sahibi kavga etmez, gerçek hayatta arasının bozuk olduğu kişiyi görür. Kavgalı olunan birini rüyada görmek kırılan ilişkilerin düzeleceğine, kırgınlıkların giderileceğine ve aile birliğinin artacağına işaret eder. Kavga edilen kişiyi görmek ayrıca kötü giden işlerin düzelmesine, kazancın artmasına ve musibetlerden kurtulmaya da işarettir.

Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek

Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek, o kişiyle arada bir anlaşmazlık ya da gerginlik bulunduğuna delalet eder. Bu rüya bazen tanıdık kişinin rüya sahibine zarar vermek istediğine ve çevrede ona karşı oyunlar döndüğüne işarettir.

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Tanıdık biriyle yumruk yumruğa kavga etmek ise fitneye değil, rüya sahibinin çevresindeki birinden iyilik göreceğine alamettir. Yakın biriyle kavga etmek aşk ve dostluk duygularına, hakiki dostlar edinmeye de işaret eder.

Rüyada tanıdık bir kadınla kavga etmek fitneye, dedikoduya ve bir konuda anlaşmazlık yaşanacağına delalet eder. Tanıdık kadınla yapılan kavga barışmayla bitiyorsa aradaki sorunların çözüleceğine yorulur.

Rüyada tanıdık biriyle sözlü kavga etmek

Rüyada tanıdık biriyle ağız kavgası etmek, rüya sahibinin yakın çevresinde birileriyle küslük yaşayacağına yorulur. Bu küslük uzun sürmez. Rüya, anlaşmazlığın sonradan büyüklerin araya girmesiyle çözüleceğine de işaret eder.

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Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek

Rüyada tanımadık biriyle kavga etmek çoğu kaynakta hayırlı sayılır. Kârlı bir işbirliğine ve girişilen işte başarıya işaret eder. Tanımadığı biriyle atışmak, küslüklerin sona ereceğine ve maddi kazanca delalet eder.

Bu rüyayı hayra saymayan tabirciler de vardır. Onlara göre tanımadık biriyle kavga, rüya sahibinin etrafında kıskanıldığına ve ihanete karşı dikkatli olması gereken bir döneme girdiğine işarettir.

Rüyada yabancı biriyle kavga etmek

Rüyada yabancı biriyle kavga etmek kimseye muhtaç olmadan yaşamaya işaret eder. İnsanlarla uyumun artmasına ve girilen işlerde kendini ispatlamaya yorulur. Yabancı biriyle sözlü kavga etmek ise o kişiden ileride yardım görmeye delalet eder.

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Rüyada tanımadığın bir erkekle kavga etmek

Rüyada tanımadığı bir erkekle kavga etmek, rüya sahibinin büyük bir azimle kendi işini kuracağına ve makamının yükseleceğine delalet eder. Maksatlarının gerçekleşeceğine ve daha önce tadılmamış mutluluklara kavuşacağına da işarettir.

Rüyada bir erkekle ya da kadınla kavga etmek

Erkekle ya da kadınla kavga etmek genel olarak işlerde ilerlemeye ve bereketli bir döneme işaret eder. Kavga edilen kişinin erkek, kadın ya da genç bir kız olması işlerdeki bu ilerlemenin hangi yoldan geleceğini değiştirir.

Rüyada bir kadınla kavga etmek

Rüyada bir kadınla kavga etmek iki ayrı yönde açıklanır. Bir görüşe göre bu rüya uğranılan zararların hızla telafi edileceğine, işlerde büyük ilerlemeye, hasretin giderilmesine ve aileyle aranın düzelmesine işaret eder. Öbür görüş ise kadınla kavga etmeyi yeni bir düzene girerken çıkacak çekişmeye ve huzursuzluğa yorar.

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Rüyada bir erkekle kavga etmek

Rüyada bir erkekle kavga etmek uzun süredir beklenen bir yerden müjdeli haber almaya işaret eder. İşlerde berekete, yeni gelir kapılarının açılmasına ve insanlar arasında barışın sağlanmasına yorulur. Bir adamla kavga etmek de buna ek olarak dünyevi muratlara ermeye delalet eder.

Rüyada bir kızla kavga etmek

Rüyada bir kızla kavga etmek, rüya sahibinin candan sevilen biri olacağına ve helal rızka kavuşacağına delalet eder. Zorluklar yaşansa da yardımcı insanlar sayesinde hayatının düzene gireceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek genel olarak hayırlı sayılmaz. Ölmüş tanıdık biriyle kavga etmek, ölünün bir vasiyetinin yerine getirilmediğine ya da ruhu için dua ve sadakanın ihmal edildiğine işaret eder. Ölenle arada çözülmemiş bir mesele bulunduğuna ya da ölünün rüya sahibinden bir isteği olduğuna delalet eder.

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Kavga sırasında ölüyü yere vurmak itibarın düşmesine yorulur. Kavgada ölünün güzel söz söylemesi işlerin yolunda gideceğine, çirkin söz söylemesi ise işlerin bozulacağına alamettir. Bazı tabirciler ise bu rüyayı yalnız hayra yorar.

Rüyada ölmüş biriyle sözlü kavga etmek

Rüyada ölmüş biriyle ağız kavgası etmek de vasiyet, dua ve sadaka borcuna, ölünün yerine getirilmemiş bir isteğine işaret eder. Kimi kaynaklar ise bu rüyayı olumlu sayar. Onlara göre ölmüş biriyle sözlü kavga kederin sevince döneceğine, gelirin artacağına ve rüya sahibinin sözünün çok kişi tarafından dinleneceğine delalet eder.

Rüyada ölünün diriyle kavga etmesi

Bu rüyada rüya sahibi kavganın tarafı değildir, ölmüş bir kimsenin hayattaki biriyle kavga ettiğini izler. Ölünün diriyle kavga etmesi maddi sıkıntıya işaret eder. Gurbette olan kişi için ise memleketine dönmeye yorulur. Ölmüş birinin başka bir ölüyle kavga ettiğini görmek mutlu günlere delalet eder.

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Rüyada sevmediğin biriyle kavga etmek

Rüyada sevmediği biriyle kavga etmek hayırlı ve büyük kazançlara ulaşmaya işaret eder. Rüya sahibinin mal varlığının artacağını ve saygın bir kimse hâline geleceğini haber verir.

Rüyada düşmanla kavga etmek

Rüyada düşmanla kavga etmek sevinçli haberler almaya ve kurtuluşa götürecek adımlar atmaya delalet eder. İşlerin büyümesine ve huzurlu bir hayata da yorulur. Düşmanla kavgada üstün gelmek mücadelede başarıya işarettir. Düşmana yenilmek ise sorunlarla karşılaşmaya yorulur.

Rüyada biriyle saç baş kavga etmek

Rüyada biriyle saç baş kavga etmek gönül ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına ve borçlardan kurtulmaya işaret eder. İşlerden büyük kazanç elde etmeye de yorulur. Kavgada birinin saçını çekmek o kişiye yardım edileceğine alamettir.

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Rüyada kavga ederken saç yolmak engeller atlatılıp murada erileceğine delalet eder. Saç yolmak bazen arkadaşlar arasına istenmeyen kişilerin girmesine de yorulur.

Rüyada biriyle sözlü kavga etmek

Rüyada biriyle sözlü kavga etmek üzüntüye ve kedere delalet eder. İş ve aile hayatında engeller çıkacağına, ama engellerin azimle atlatılacağına işarettir. Sözlü kavgayı pes etmeyen, mücadeleci bir tavra yoran tabirciler de vardır.

Ağız kavgası etmek ise hayra da yorulur. Bu rüya işlerin yolunda gideceğine ve kırılan gönüllerin büyük bir sevinçle onarılacağına işaret eder. Ağız kavgası ayrıca emeğin takdir görmesine, helal kazanca ve hayırlı bir ortaklığa delalet eder.