Rüyada büyü yapıldığını görmek, büyünün kime yapıldığına ve rüya sahibinin bu durumu nasıl fark ettiğine bakılarak açılan bir rüyadır. Büyünün rüya sahibine, evine, annesine, bir bebeğe ya da tanıdığı birine yapılması rüyanın yönünü değiştirir. Büyüyü kendi gözüyle görmek, başkasından duymak, yapılan büyüyü bulmak ya da bozmak da anlamı başka bir yere taşır.Rüyada büyü yapıldığını görmek uğursuz bir döneme ve etraftaki hilekâr, kötü kalpli insanlardan gelecek gizli zarara delalet eder.

Rüyada büyü yapıldığını görmek

Rüyada büyü yapıldığını görmek hayra yorulmaz. Büyük bir uğursuzluğa, şanssız ve sıkıntılı bir döneme girileceğine işaret eder. Rüya sahibinin bir beladan korunamayacağı noktaya varmasına da delalet eder.

Büyü dinen kötü bir amel sayıldığı için rüyada büyü yapıldığını görmek fesada, aldanmaya ve gizli zarara yorulur. Rüya sahibinin çevresinde hile, fitne ve dedikodu bulunduğuna alamettir. İki yüzlü kimselerin ona zarar vermek için uygun anı beklediğine de işaret eder. Bu kimselerden rüya sahibine zarar gelir ve kurulan hileler onun işlerine dokunur.

Rüya, gören kişi için bir uyarıdır da. Etrafındaki insanlara karşı dikkatli olması, kendisine yakın görünenlerin sözüne hemen kapılmaması gerektiğini haber verir. Bazı tabircilere göre büyüyle ilgili rüya karı koca arasında ayrılığa da işaret eder.

Rüyada kendisine büyü yapıldığını görmek

Kişinin rüyasında kendisine büyü yapıldığını görmesi kötü günlere, bazı işlerde hayal kırıklığına ve başarısızlığa işarettir. Rüya sahibinin düşünmeden attığı adımlar yüzünden pişmanlık duyacağına yorulur. Acele verilen kararların sonradan ağır bir yük hâline geleceğine alamettir.

Rüyada kendine büyü yapıldığını görmek, güvenilen bir kimse tarafından aldatılmaya delalet eder. Rüyada bana büyü yapıldığını görmek de rüya sahibinin güvenini sarsacak sözler işiteceğine işarettir. Bazı tabirciler bu rüyayı dini vazifelerde gösterilen ihmal yüzünden çekilen vicdan azabına bağlar.

Rüyada kendisine büyü yapıldığını görmek ve bozmak

Kendisine yapılan büyüyü rüyada bozmak hayra yorulur. Sıkıntıların hafifleyeceğine, kapalı işlerin Allah'ın izniyle açılacağına işarettir. Kötülük düşünenlerin planları boşa çıkar ve rüya sahibine zarar veremezler. Bu rüya maddi ve manevi ferahlığa, huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada büyü yapıldığını öğrenmek

Rüyada büyü yapıldığını öğrenmek hileye ve ihanete uğramaya işaret eder. Rüya sahibinin habersiz olduğu bir zararın sonradan ortaya çıkmasına yorulur.

Rüyada bana büyü yapıldığını öğrenmek yanlış haberlere delalet eder. Aynı rüya yıkıcı bir haber alınıp uzun süre üzüntü çekileceğine de işaret eder.

Rüyada büyü yapıldığını anlamak ise çevredeki hile ve fitnenin farkına varılacağına delalet eder. Gizli tutulan zarar ortaya çıkar ve rüya sahibi kendisine kimin kötülük düşündüğünü sezer.

Rüyada büyü yapıldığının söylenmesi

Rüyada büyü yapıldığının söylenmesi, yakalanan fırsatların boş çıkacağına işaret eder. Elde edildiği sanılan bir imkân beklenen faydayı vermez. Birinin rüya sahibine büyü yapıldığını söylemesi ise güveni sarsan sözlere ve çevrede fitne çıkaran kimselere yorulur.

Rüyada büyü yapıldığını duymak

Büyü yapıldığını rüyada duymak fitneye ve huzuru kaçıracak bir karışıklığa delalet eder. Rüyada birine büyü yapıldığını duymak ise o kişiyle ilgili üzücü bir habere ya da aradaki yanlış anlaşılmaya delalet eder.

Rüyada büyü yapıldığını bulmak

Rüyada yapılan büyüyü bulmak, rüya sahibinin çevresindeki bazı kimselerin gerçek niyetini fark edeceğine işarettir. Dost görünen ama kötü niyet taşıyan insanlar tanınır. Büyü malzemesi bulmak ise sıkıntıların yakında biteceğine ve iş hayatında başarıya yorulur. Bazı tabirciler ise malzeme bulmayı gizli planların ortaya çıkmasına yorar. Malzemeyi bulan kişinin çevresini dikkatle gözlemlemesi gerektiğine de işaret sayılır.

Rüyada eve büyü yapıldığını görmek

Rüyada eve büyü yapıldığını görmek, hane huzurunu bozan sözlere işaret eder. Aile fertleri arasında çıkacak kırgınlıklara ya da dışarıdan gelecek fitneye delalet eder. Rüyada evine büyü yapıldığını görmek de büyük bir uğursuzlukla karşılaşmaya ve hayatta istenmeyen çalkantılara yorulur.

Rüyada birine büyü yapıldığını görmek

Başka birine büyü yapıldığını görmek iki ayrı yönde açılır. Bir kısım tabircilere göre rüya sahibinin başarılı bir döneme gireceğine, mesleğini en iyi biçimde icra edip iyi bir mevki elde edeceğine işarettir.

Diğer görüşe göre rüyada başkasına büyü yapıldığını görmek, büyü yapılan kişiyle ilgili üzücü bir habere delalet eder. O kişinin etrafında fitne çıkacağına ya da rüya sahibiyle arasında yanlış anlaşılmalar yaşanacağına alamettir.

Rüyada anneme büyü yapıldığını görmek

Annesine büyü yapıldığını görmek, anneyle ilgili gönül huzurunu bozan bir duruma yorulur. Rüya sahibinin, annesinin bulunduğu ortamlara ve yanındaki kişilere karşı dikkatli olması gerektiğini haber verir.

Rüyada bebeğe büyü yapıldığını görmek

Rüyada bebeğe büyü yapıldığını görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin aileyle arasının düzeleceğine, anne ve baba için güzel bir sürprize işarettir. Sorun çıkaran olaylar sona erer ve Allah'ın izniyle sıkıntılardan kurtuluş gelir.