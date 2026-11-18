Rüyada çekirge görmek, tabircilerin hem hayra hem şerre yorduğu rüyalar arasında yer alır. Çekirgenin tek mi yoksa sürü halinde mi göründüğü, rengi ve iriliği rüyanın yönünü değiştirir. Çekirgenin eve girmesi, evin içinde durması, kişinin üstüne konması ya da rüya sahibi tarafından öldürülmesi de rüyayı ayrı bir anlama taşır.

Rüyada çekirge görmek

Klasik kitaplarda rüyada çekirge görmek askere ve gelecek bir sıkıntıya işaret eder. Gökte uçan ya da bir yerden çıkan çekirge sürüsü kötü bir askerin, zararlı bir yağmurun ya da rüyanın görüldüğü yöreye inecek azap ve kederin habercisidir.

Yerde duran ve kimseye zarar vermeyen çekirge ise başka bir yöne çıkar. Böyle bir çekirge, zarar vermeye fırsat bulamayan bir düşmana delalet eder. Rüya sahibi korkudan ve sıkıntıdan kurtulacağı müjdesini alır. Popüler tabir sitelerinde tek tek görülen çekirge kazanca, işlerin açılmasına ve uğranılan kayıpların telafisine işarettir. Çekirgenin ısırdığını görmek ise kasvetli, huzursuz günlerin yaklaştığına alamettir.

Çekirge yemek bütün kaynaklarda rızka, hayra, helal kazanca ve menfaate delalet eder. Kapta ya da çanakta görülen pişmiş çekirge altın ve gümüşe yorulur. Kaba çekirge doldurmak kazancın artmasına işarettir. Çekirge yakalamak fırsatları değerlendirmeye ve maddi sıkıntıdan kurtulmaya alamettir. Gökten çekirge yağdığını görmek rahmet ve berekete, uğranılan zarardan kurtulmaya delalet eder. Altın çekirge yağdığını görmek, kaybedilen malın bedelinin Allah tarafından verileceğine yorulur. Ölü çekirge görmek ise endişenin sona ermesine işaret eder.

Tek bir tabirci çekirgeyi deprem, sel ve fırtına gibi afetlere de bağlar. Afet yorumu tek bir kaynakta geçer ve genel kabulün yerine konmaz. Rüyanın hayra mı şerre mi döneceğinde rüyayı gören kişinin durumu da hesaba katılır.

Rüyada çekirgenin rengine göre tabiri

Çekirgenin rengi rüyanın yönünü değiştirir. Yeşil, siyah ve beyaz çekirgenin üçü de hayırlı rüyalar arasında sayılır.

Rüyada yeşil çekirge görmek

Yeşil çekirge rüyası bolluğa, berekete ve sevince delalet eder. Rüya sahibinin işinde ilerleyeceğine ve zor bir dönemi geride bırakacağına işarettir. Kişinin kabiliyetinin takdir göreceğine de yorulur. Hayırlı bir evliliğin müjdesi de sayılır. Yeşil çekirgeyi evin içinde görmek iç huzura ve küs olunan kimselerle barışmaya işaret eder. Ev halkı arasındaki kırgınlıkların sona ereceğine ve aile içinde yeniden yakınlık kurulacağına alamettir.

Rüyada siyah çekirge görmek

Siyah çekirge görmek rengine rağmen hayra yorulur. Ailede mutluluğa ve rızkın genişlemesine delalet eder. İş başvurularının çabuk kabul edileceğine, dürüst çabanın karşılığının alınacağına yorulur. Büyüklerden kalan bereketin ve yeni fırsatların kapıya gelmesi de bu rüyaya bağlanır.

Rüyada beyaz çekirge görmek

Beyaz çekirge görmek zor işlerin çabucak tamamlanacağına ve kapalı kapıların açılacağına haber verir. Ayrı düşen sevdiklerin kavuşacağına işaret eder. Büyük kazanca ve uzun süren sıkıntıların bitmesine de yorulur.

Rüyada çekirge sürüsü görmek

Gökte uçan çekirge sürüsü, klasik kitaplarda rüyanın görüldüğü yöreye gelecek azaba, kedere ya da kötü bir askere işaret eder. Gökyüzünü kaplayan sürü, rüya sahibinin yaşadığı yere inecek bir musibetin habercisi sayılır. Bazı tabirciler sürüyü hayatta köklü olumsuz değişikliklere ve artan uğursuzluğa yorar.

Klasik kabulün dışında kalan ayrıksı bir görüş de vardır. Yalnız bir kaynakta geçen bu görüşe göre çekirge sürüsü süreklilik kazanan bolluğa, borçların kapanmasına ve duaların kabulüne delalet eder. Tabircilerin çoğu ise sürüyü sıkıntıya bağlar.

Rüyada çekirgenin üstüne konduğunu görmek

Rüyada çekirgenin üstüne konduğunu görmek maddi sıkıntıların biteceğine alamettir. Rüya sahibinin rahat ve bolluk içinde bir hayata geçeceğine işaret eder. Kişinin yabancısı olduğu bir işte kısa sürede ustalaşacağına da yorulur. Kişinin kaybettiği itimadı yeniden kazanması da bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada büyük çekirge görmek

İri bir çekirge görmek geçimin düzeleceğine ve atılan adımlarla sorunların çözüleceğine haber verir. Dertten, korkudan ve hastalıktan kurtuluşa delalet eder. Çok büyük bir çekirge görmek ise tükenmeyen bir rızka ve yeni kazanç kapılarının açılmasına yorulur.

Rüyada çekirge öldürmek

Rüyada çekirge öldürmek önündeki engelleri kaldırmaya ve şansın dönmesine işaret eder. Sağlığın düzeleceğine, dileklerin gerçekleşeceğine ve kişinin yeni bir çevreye gireceğine yorulur. Büyük çekirge öldürmek itibarın artmasına ve işlerin bereketlenmesine delalet eder. Rüya sahibi böylece çevresinde saygınlık kazanacağı müjdesini alır.

Rüyada eve çekirge girdiğini görmek

Çekirgenin dışarıdan eve girdiğini görmek istenen şeylerin fazla zahmet çekmeden ve çabucak elde edileceğine alamettir. Borç yükünden ve evi saran kederden kurtulmaya delalet eder. Yeni ortaklıklarla gelen bolluğa ve duaların kabulüne de işaret eder.

Rüyada evde çekirge görmek

Evin içinde bir çekirge görmek eve huzurun döneceğine ve maddi kazanca işaret eder. Eskiden beri süren anlaşmazlıkların çözüleceğine, kötü niyetli kimselerin aileden uzaklaşacağına yorulur. Ayrıksı bir görüşe göre evdeki çekirge sakin duruyorsa evde birliğe delalet eder. Çekirge ortalığa zarar veriyorsa aile içinde konuşulmamış meselelerin ortaya çıkacağına alamettir.