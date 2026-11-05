Rüyada ölü birini görmek huzurlu bir hayata, rızka, dertlerin bitmesine ve uzun ömre delalet eder.

Rüyada ölü birini görmek, daha önce vefat etmiş bir yakının ya da tanıdığın rüyaya girdiği hâlleri kapsar. Yorum ölünün görünüşüne, rüya sahibine bir şey verip vermediğine, ondan ne istediğine, onunla konuşulup konuşulmadığına ve ona sarılmak ya da elini tutmak gibi temaslara göre değişir. Ölünün dirilmesi, tekrar ölmesi, ağlaması, gülmesi ve rüya sahibini çağırması da ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada ölü birini görmek

Rüyada ölü birini görmek çoğu tabirde hayra yorulur. Huzurlu bir hayata, rızka, hayırlı bir işe girmeye ve dertlerin bitmesine delalet eder. Rüya sahibinin uzun ömrüne de işaret sayılır. Bir ölüyü görmek ya da birini ölü görmek rüyalarında yorumu belirleyen ölünün hâlidir.

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Ölü güler yüzlü, temiz ve rahat görünüyorsa bu, onun ahiretteki iyi hâline ve rüya sahibine gelecek hayra alamettir. Böyle bir rüya bereketli günlerin müjdesidir.

Ölü bir insanı üzgün ya da kirli görmek ise farklı yorulur. Bu rüya ölünün dua ve sadakaya muhtaç olduğuna işaret eder. Tabircilere göre ölünün verdiği şey temiz ve hoş olduğu sürece hayır ve rızka delalet eder. İstediği şey ise dua ve sadaka ihtiyacına işarettir. Bazı tabirciler ölü birini görmeyi sevilen birinin yakında ziyarete gelmesine de yorar.

Rüyada bir sürü ölü görmek

Rüyada bir sürü ölü görmek, işlerin rağbet görmesiyle kazancın kat kat artmasına ve dertlerin son bulmasına yorulur. Birden fazla ölü görmek de kazancın kat kat artmasına işaret eder. Rüyada birden fazla ölüler görmek dertlerin son bulmasına delalet eder. Birden fazla ölüm görmek ise işlerin rağbet görmesinin habercisidir.

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Rüya sahibinin kendini ölüler arasında bulması ise hayra yorulmaz. Bu rüya kötü niyetli bir topluluğun içine karışmaya işarettir.

Rüyada ölünün bir şey vermesi

Rüyada ölünün bir şey vermesi hayır ve bereket alametidir. Yakında elde edilecek bereketli bir kazanca ya da yeni bir fırsata işaret eder. Ölünün birşey vermesi rüyalarında yorum verilen şeyin cinsine göre değişir.

Ölünün yiyecek vermesi rızkın artmasına yorulur. Yeni bir elbise vermesi itibar ve zenginliğe delalet eder.

Ölünün kirli bir elbise vermesi ise iyiye yorulmaz. Bu rüya kötü işlere işarettir.

Ölü birinin altın vermesi bereketli bir kazanca yorulur.

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Rüyada ölüden bir şey almak

Rüyada ölüden bir şey almak, aldığı şey iyi olduğu sürece rızkın genişlemesine işaret eder. Umulmadık bir yerden gelecek iyiliğe, müjdeli bir habere ve bereket bolluğuna delalet eder. Ölünün elinden iyi bir şey almak da rızık ve bereket haberidir.

Ölü birinden bal almak beklenmedik bir kazanca yorulur. Ölüden dinî bir kitap almak ise rüya sahibinin ibadete yönelmesine alamettir.

Rüyada ölü birinin para vermesi

Rüyada ölü birinin para vermesi müjdeli bir habere işaret eder. Uzun süredir beklenen bir işin hayırla sonuçlanmasına da yorulur.

Ölünün bozuk para vermesi talihin açılmasına ve rüya sahibinin kendisine atılan bir iftiradan kurtulmasına delalet eder.

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Kâğıt para vermesi ise iş hayatında karşılaşılacak büyük bir fırsatın habercisidir.

Rüyada ölünün bir şey istemesi

Rüyada ölünün bir şey istemesi, onun ruhu için dua edilmesine ve sadaka verilmesine ihtiyaç olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin ölüden bir şey istemesi ise muradına ermesine ve uzun ömre yorulur.

Ölünün istediği şeyi ona vermek huzurlu günlere ve sıkıntıların aşılmasına işarettir.

İsteneni vermemek ise huzurun kaçmasına ve zor günlerin gelmesine yorulur.

Rüyada ölünün bir şey alması

Rüyada ölünün bir şey alması, özellikle daha önce verdiği bir şeyi geri istemesi, yarım kalmış bir işin bulunduğuna ya da üstlenilen bir sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmediğine yorulur. Bu geri talep, ölünün duaya muhtaç olduğuna da işaret sayılır.

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Rüyada ölü birini canlı görmek

Rüyada ölü birini canlı görmek, kısa sürede dertten kurtulmaya ve işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Hayırlı kazançların da habercisidir. Ölü birinin yaşadığını görmek bu yönüyle ferahlık müjdesi sayılır.

Rüyada ölünün kendisinin ölmediğini söylemesi ise onun şehitlik makamında olduğuna yorulur.

Rüyada ölü birinin dirildiğini görmek

Rüyada ölü birinin dirildiğini görmek, bittiği sanılan bir işin yeniden hayat bulmasına delalet eder. Ölü birinin canlanması ya da dirilmesi mutluluğa da işaret eder.

Rüya sahibinin ölüyü kendisinin diriltmesi ise birinin doğru yola dönmesine vesile olmaya işarettir.

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Rüyada yaşayan birinin ölüp dirildiğini görmek

Rüyada yaşayan birinin ölüp dirildiğini görmek, sıkıntıdan sonra gelen ferahlığa yorulur.

Birinin ölüp dirildiğini ya da ölüp canlandığını görmek ise görülen kişinin kötü bir yoldan dönüp yeni bir başlangıç yapacağına delalet eder.

Rüyada bir çocuğun ölüp dirildiğini görmek, umudun yeniden doğmasına işaret eder. Ölmüş bir bebeğin dirildiğini görmek de kaybedildiği sanılan bir ümidin geri gelmesine alamettir.

Rüyada ölü biriyle konuşmak

Rüyada ölü biriyle konuşmak uzun ömre delalet eder. Ölünün rüyada söylediği söz doğru ve hayırlı sayılır. Ölü birisiyle konuşmak rüyalarında yorum, konuşulan sözün güzel ya da kötü oluşuna göre değişir.

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Ölüyle güzel şeyler konuşmak hayatın güzelleşmesine ve rüya sahibinin gönlünün ferahlamasına işarettir.

Ölüyle kötü şeyler konuşmak ise sıkıntı ve üzüntüye yorulur.

Rüyada ölü biriyle temasa göre tabiri

Ölüye sarılmak, ölünün el tutması ve ölüyü öpmek ayrı ayrı yorumlanır. Bu temasların çoğu hayra yorulur.

Rüyada ölü birine sarılmak

Rüyada ölü birine sarılmak uzun ömre işaret eder. Sıkıntıları atlatıp refaha ermeye ve güzel günlere kavuşmaya da delalet eder. Bazı tabirciler bu rüyayı ölüye duyulan özleme ve onunla helalleşmeye de yorar.

Rüyada ölünün yaşayan birinin elini tutması

Rüyada ölünün yaşayan birinin elini tutması, ümit kesilmiş bir işin gerçekleşmesine delalet eder. Zor bir dönemde gelecek bir müjdenin de habercisidir.

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Rüyada ölü birini öpmek

Rüyada tanıdık bir ölüyü öpmek ya da onun tarafından öpülmek, ölünün geride bıraktığı maldan ya da ilimden faydalanmaya delalet eder. Daha az rastlanan bir yoruma göre ise sevdiklerinden uzun süre ayrı kalmaya işarettir.

Rüyada ölü birinin elini öpmek, ölüye duyulan saygıya ve onunla helalleşmeye işaret eder. Bu rüya, onun bıraktığı ilimden faydalanmanın da müjdesidir.

Rüyada ölü birine bir şey vermek

Rüyada ölüye bir şey vermek genel olarak hayra yorulmaz. Rüya sahibinin elinden mal çıkmasına ve maddi kayba işaret eder. Bir yoruma göre ise ortaklığa ve yeni bir işe girmeye delalet eder.

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Rüyada ölü birine para vermek

Rüyada ölü birine para vermek, klasik yorumda paranın ve malın elden gitmesine işarettir. Az sayıda tabirci ise bu rüyayı maddi açıdan yeni bir başlangıca ve iyi bir meslek edinmeye yorar.

Rüyada ölü birinin hâline göre tabiri

Ölünün hasta görünmesi, ağlaması ya da gülmesi tabiri farklı yönlere çevirir. Her hâlin kendi yorumu vardır.

Rüyada ölü birini hasta görmek

Rüyada ölü birini hasta görmek, ölünün dinî bir vazifeden sorumlu tutulduğuna delalet eder. Bu vazifenin yükü için ona dua edilmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada ölü birinin ağlaması

Rüyada ölü birinin ağlaması iki ayrı yönde yorulur. Bir yoruma göre ölünün ağlaması ruhuna rahmet geldiğine ve yapılan duaların kabul edildiğine işarettir.

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Diğer yoruma göre bir ölünün ağladığını görmek pişmanlığa ve sıkıntılı günlerin yaklaşmasına delalet eder.

Rüyada ölü birinin güldüğünü görmek

Rüyada ölü birinin güldüğünü görmek, onun Allah katında yüksek bir mertebede olduğuna alamettir. Rüya sahibine hayır geleceğine de işaret eder.

Rüyada ölü birinin tekrar öldüğünü görmek

Rüyada ölü birinin tekrar öldüğünü görmek, ölmüş kişinin adaşı ya da yakını olan birinin vefatına işaret eder.

Bazı tabirciler bu rüyayı musibetlerin birer birer kalkmasına yorar.

Bir başka yoruma göre bu rüya, ölümün ardından duyulan acının hâlâ şiddetli olduğuna delalet eder.

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Ölmüş birini ölürken görmek de tekrar ölme rüyası gibi, ölenin bir yakınının ya da adaşının vefatına yorulur. Ölmüş birinin tekrar ölüm haberini almak ise ikinci kez ölüm görmek gibi, ölünün adaşının ya da yakınının vefatına delalet eder.

Rüyada ölü birinin seni çağırması

Rüyada ölü birinin rüya sahibine seslenmesi, çağrıya nasıl karşılık verildiğine göre yorulur. Ölünün çağrısına cevap verip peşinden gitmek ölüme ya da büyük bir tehlikeye yorulur.

Çağrıya uymamak ise hastalıktan kurtulmaya ve rahatlamaya işarettir.

Ölü birinin diri birini kötü bir yere çağırması hayra yorulmaz ve rüya sahibi için bir uyarı sayılır. Bu çağrıya uymamak da kurtuluşa işarettir.

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Rüyada ölü biriyle gitmek

Rüyada ölü biriyle birlikte yürümek, onun ardından sanatını ya da mesleğini sürdürmeye işaret eder. Rüya sahibinin ölünün huyuna göre hareket edeceğine de delalet eder.

Ölüyle birlikte mezara girmek ise hayra yorulmaz. Bu rüya hastalığa, işlerde karışıklığa ve iflasa delalet eder.