Rüyada yumurta toplamak, rüya sahibinin yumurtayı nereden aldığına, kaç tane topladığına ve yumurtanın rengine göre farklı yorumlanır. Kümes, folluk, toprak, samanlık ve ağaç dalı ayrı rüyalar sayılır. Tavuk yumurtası ile kaz yumurtası toplamak da birbirinden ayrılır. Toplarken yumurtanın elde kırıldığı rüya da bunlardan ayrılır.

Rüyada yumurta toplamak

Rüyada yumurta toplamak bolluk, bereket ve verime yorulur. Kolay ve kısa yoldan zenginliğe, zahmet çekmeden gelen rızka, mal ve mülk edinmeye işaret eder. Rüya sahibinin ticaretinin açılacağına delalet eder. Sıkıntılarının son bulacağı da bu rüyanın müjdesidir. Hanenin huzuru ile aile saadeti de bu rüyaya bağlanır.

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Eski kitaplarda yumurta toplamak güzel kadınlara, hısım, akraba ve dostlara da yorulur. Aynı kitaplara göre bu rüya, ümit kesilmiş işlerin yeniden hayat bulacağına alamettir.

Rüyada çok sayıda yumurta toplamak, iş hayatında yükselmeye, istenen mevkiye ve yüksek kazanca işaret eder. Toplanan yumurtanın çoğalması, kazancın ve sevincin artacağına alamettir.

Küçük yumurta toplamak ise küçük bir servete delalet eder. Rüya sahibi borçla sıkıştığı bir anda eline geçen bu servetle borcundan kurtulur.

Beyaz yumurta toplamak, beğenilen bir eşe, çocuklara ya da hayatta başlayacak yeni gelişmelere işarettir. Geçim zorluklarının çözülmesine, kolay elde edilen mala ve makamın yükselmesine de yorulur.

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Haşlanmış yumurta toplamak, dünya nimetlerinden faydalanmaya, iş hayatında güzel gelişmelere ve bahtın açıklığına işaret eder.

Sepete yumurta toplamak sevindirici bir habere delalet eder. Aile hayatının düzeleceğini de haber verir.

Renkli yumurta toplayan kimse için her renk ayrı bir müjde taşır. Altın yumurta toplamak insanların duasını almaya ve zorlukları aşmaya işarettir. Kırmızı yumurta toplamak kayıpların telafi edileceğine, daha büyük bir mutluluğa kavuşulacağına yorulur. Yeşil yumurta toplamak ise sıkıntılardan zarar görmeden çıkmanın alametidir.

Evli bir kadının rüyasında yumurta toplaması çocuk sahibi olmaya ve kazançlı bir işe, bekar birinin toplaması ise evliliğe işaret eder.

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Rüyada yumurtayı nereden topladığına göre tabiri

Yumurtanın toplandığı yer rüyanın yönünü değiştirir. Kümesten ve ağaçtan toplamak rızka ve kısmete yorulur. Yerden toplamak çocuğa ve yuvaya delalet eder. Folluktan toplamak ise rızkın yanında dedikoduya da işaret eder.

Rüyada kümesten yumurta toplamak

Rüyada kümesten yumurta toplamak servete ve ferahlığa kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibinin maddi sıkıntılardan kurtulacağına ve hayırlı başlangıçlar yapacağına yorulur.

Rüyada kümesten yumurta almak, bir görüşe göre kişinin kendi işinin sahibi olacağına işarettir. Başka bir görüşe göre ise rüya sahibinin hayal ettiği evliliğin gerçekleşeceğini haber verir.

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Rüyada yerden yumurta toplamak

Rüyada yerden yumurta toplamak, sevilen kişiden çocuk sahibi olmaya işaret eder. Mutlu ve dış müdahaleden korunan bir yuvaya, başarısızlıkların ardından hedeflere ulaşmaya da yorulur.

Samanlıkta yumurta toplamak yakında çocuk sahibi olmaya, ailenin büyüyüp huzurun artmasına işarettir. Saman içinden yumurta toplamak ise geleceği değiştirecek kararlara, doğacak yeni imkânlara ve bereketli günlerin yaklaştığına yorulur. Bahçeden yumurta toplamak olumlu gelişmelere ve meslekte ilerlemeye delalet eder.

Rüyada folluktan yumurta toplamak

Rüyada folluktan yumurta toplamak kolay elde edilen rızka yorulur. Meslekte yükselip rakipleri geride bırakmaya da işaret eder. Bir başka görüşe göre ise bu rüya, rüya sahibinin canını sıkacak bir dedikodunun habercisidir.

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Rüyada ağaçtan yumurta toplamak

Rüyada ağaçtan yumurta toplamak, kısmetin dolup taşacağına işaret eder. Rüya sahibinin kaliteli bir hayata kavuşacağına da yorulur.

Rüyada topladığı yumurtanın cinsine göre tabiri

Toplanan yumurtanın hangi kuştan geldiği de rüyanın yönünü etkiler. Tavuk yumurtası ile kaz yumurtası toplamak ayrı müjdeler taşır.

Rüyada tavuk yumurtası toplamak

Rüyada tavuk yumurtası toplamak büyük işler başarmaya ve sorunları çözmeye işaret eder. Aile içinde huzurlu bir ortama delalet eder. Sıkıntılı bir dönemi atlatmanın sevinci de bu rüyanın müjdesidir.

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Tavuğun altından yumurta toplamak, haneye bereket geleceğine ve sorunlardan kısa zamanda kurtulunacağına yorulur. Zahmetsiz gelen rızkın aksine, burada işler kolaylaşır ama bunun için çaba gerekir. Yakında çocuk sahibi olmaya delalet eder ve kadın için hamileliğin yakın olduğuna yorulur. Ele alınan her işte başarıya ve mevkinin yükselmesine de işarettir. Bir görüşe göre ise tavuğun altından yumurta almak borç sıkıntısına ve haneye nifak tohumu serpilmesine alamettir.

Rüyada kaz yumurtası toplamak

Rüyada kaz yumurtası toplamak, rüya sahibinin en büyük sorununu bile tatlılıkla halledecek gücü kendinde bulacağına işaret eder. Kendi işinin sahibi olmaya, kısmetinin açılmasına ve işte terfiye yorulur. Küslük ve kavgaların bitmesi de bu rüyanın müjdesidir. İhanete ya da iftiraya uğrayan kimse için yıkılmayacağına, kendisine zarar verenleri hayatından çıkaracağına alamettir.

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Rüyada yumurta toplamak ve kırılması

Rüyada toplanan yumurtanın elde kırılması iyiye yorulmaz. Sorunların artacağına, gizli kalmış sıkıntıların ortaya çıkacağına işaret eder. Mal kaybına da delalet eder. Bozuk yumurta toplamak da talihsizliğe alamettir.