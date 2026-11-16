Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde rekor katılım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın temel sorumluluklarından birinin kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmak ve vatandaşların kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini artırmak olduğunu belirtti. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu anlayışla hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata, resimden heykele kadar sanatın farklı disiplinlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en temel görevlerimizden biri, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak, vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini artırmaktır. Kültür ve sanatın yalnızca büyük şehirlerde, belirli merkezlerde ya da sınırlı bir izleyici kitlesine ulaşmasını değil, ülkemizin dört bir yanında, her yaştan vatandaşımızın hayatının bir parçası olmasını istiyoruz.

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Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, klasik müzikten Türk halk müziğine, tasavvuf musikisinden popüler müziğe, resimden heykele, fotoğraftan çağdaş sanata, edebiyattan tarihe ve arkeolojiye kadar pek çok alanda etkinlikler düzenledik. Konserler, sergiler, sahne gösterileri, söyleşiler, paneller, konferanslar, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle her yaştan vatandaşımıza hitap eden zengin bir program sunduk. Gastronomi etkinliklerimizle de şehirlerimizin köklü mutfak kültürünü, yöresel lezzetlerini ve yerel değerlerini bu büyük kültür ve sanat buluşmasının bir parçası hâline getirdik.”

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“7’DEN 77’YE HER VATANDAŞIMIZI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURDUK, BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Ersoy, “2026 yılında 26 şehrimizde, 234 festival günü boyunca, 5 bin 850’yi aşkın etkinlikle 7’den 77’ye her yaştan 34 milyon 486 bin vatandaşımızı kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizim için asıl önemli olan, bu rakamların ötesinde, kültür ve sanatı milyonlarca vatandaşımızın günlük yaşamına taşıyabilmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla buluşturmak ve şehirlerimizin kültürel zenginliklerini daha görünür kılmaktır. Beş yıl önce İstanbul’da başlayan bu yolculuğu bugün 26 şehre ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni 2027 yılında altı yeni şehrimizin daha katılımıyla 32 şehre taşıyarak kültür ve sanata erişimi ülkemizin dört bir yanında daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”

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BEŞ YILDA BİR ŞEHİRDEN 26 ŞEHRE UZANAN KÜLTÜR VE SANAT YOLCULUĞU

2021 yılında İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, beş yılda kapsamını genişleterek Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. İlk yılında yalnızca İstanbul’da gerçekleştirilen festival, her yıl yeni şehirlerin katılımıyla büyüyerek 2026 yılında 26 şehri kapsayan büyük bir kültür ve sanat organizasyonuna dönüştü.

2026 yılında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da festival rotasına dahil olmasıyla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki tarihi miras, sanatsal birikim ve yerel kültürel değerler aynı çatı altında buluştu. Festival, şehirlerin kendine özgü kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtırken kültür ve sanat etkinliklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ve her yaştan vatandaş için erişilebilir hâle getirilmesine katkı sağladı.

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26 ŞEHİRDE 234 GÜN BOYUNCA 5 BİN 850’Yİ AŞKIN ETKİNLİK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında 26 şehirde dokuzar gün süren programlarıyla toplam 234 festival gününe ulaştı. 390’dan fazla mekanda gerçekleştirilen 5 bin 850’yi aşkın etkinlikle Türkiye’nin dört bir yanında kültür ve sanatın farklı disiplinleri milyonlarca vatandaşla buluştu.

Konserlerden tiyatro oyunlarına, opera ve bale gösterilerinden sergilere, sinema etkinliklerinden edebiyat buluşmalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programlar, her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Tarihi ve kültürel mirası odağına alan özel sergiler, çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, söyleşiler, paneller ve konferanslar da festivalin önemli etkinlikleri arasında yer aldı. Edebiyattan sinemaya, tarihten arkeolojiye uzanan içeriklerle ziyaretçilere farklı alanlarda kültürel ve sanatsal deneyimler sunuldu.

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KONSERLERDEN SERGİLERE, OPERADAN BALEYE SANATIN HER RENGİ 26 ŞEHİRDE

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında ulusal ve uluslararası sanatçıları, köklü sanat kurumlarını ve farklı disiplinlerden etkinlikleri Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturdu. Türk halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten popüler müziğe, operadan dünya müziğine uzanan zengin konser programı, festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra (Kraliyet Filarmoni Orkestrası), National Arab Orchestra (Ulusal Arap Orkestrası) ve Nai Barghouti gibi uluslararası topluluk ve sanatçılar, özel konserleriyle festivalin uluslararası sanat programına katkı sundu. Stanislavsky Bale Gala gibi önemli sahne prodüksiyonları da sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen, biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

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Festivalin sergi programı da Türk ve dünya sanatının farklı dönemlerini, sanatçılarını ve disiplinlerini bir araya getirdi. “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisi gibi özel seçkiler, sanatseverlere önemli sanatçıların eserlerini bir arada görme ve farklı sanatsal yaklaşımları keşfetme imkanı sundu.

Konserler ve sergilerin yanı sıra tiyatro oyunları, opera ve bale gösterileri, sinema etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler ve çocuklara özel hazırlanan programlar festivalin kültür ve sanat çeşitliliğini zenginleştirdi. CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çok sayıda kültür ve sanat mekanı, festival boyunca ziyaretçileri ağırladı.

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Çocukların ve gençlerin erken yaşta kültür ve sanatla tanışmasına imkan sağlayan etkinliklerden yetişkinlere yönelik konser, sergi ve sahne gösterilerine kadar geniş bir program sunan festival, farklı yaş gruplarından vatandaşların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını destekledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası sanatçıları ve önemli sanat kurumlarını yerel kültürel değerlerle aynı platformda buluşturarak şehirlerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlarken, Türkiye’nin zengin kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştırdı.

26 ŞEHİRDE 1.470 LEZZET NOKTASIYLA TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ MİRASI TANITILDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra gastronomi alanındaki programlarıyla da Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü ön plana çıkardı. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi ile 26 şehirde toplam 1.470 restoran, lokanta ve yerel lezzet durağı gastronomi rotasına dahil edildi.

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Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel lezzetleri, geleneksel tarifleri ve köklü mutfak kültürlerini ziyaretçilerle buluşturan proje kapsamında Şanlıurfa’da 34, Aydın’da 42, Mersin’de 47, Eskişehir’de 33, Manisa’da 34, Trabzon’da 51, Samsun’da 44, Bursa’da 50, Sakarya’da 49, Van’da 27, Konya’da 53, Nevşehir’de 43, Malatya’da 31, Erzurum’da 39, Ordu’da 42, Çanakkale’de 52, Kayseri’de 34, Kahramanmaraş’ta 52, Ankara’da 60, İstanbul’da 205, Gaziantep’te 73, Diyarbakır’da 48, Mardin’de 38, İzmir’de 110, Antalya’da 88 ve Adana’da 91 işletme gastronomi rotasında yer aldı.

Şehirlerin mutfak kültürünü en iyi şekilde temsil eden işletmeler, oluşturulan danışma kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda belirlendi. Böylece ziyaretçilere yerel ürünleri, geleneksel tarifleri ve özgün lezzetleri yerinde deneyimleme imkânı sunan kapsamlı bir gastronomi rotası oluşturuldu.

Festivalin gastronomi programlarında ise 168’i şef olmak üzere toplam 214 isim yer aldı.

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Gastronomi profesyonellerini, yerel işletmeleri ve ziyaretçileri bir araya getiren etkinliklerle şehirlerin mutfak kültürleri tanıtılırken, geleneksel lezzetlerin ve gastronomi mirasının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sağlandı.

Gastronomiyi yalnızca bir yeme içme deneyimi olarak değil, şehirlerin kültürel kimliğinin ve tarihi birikiminin önemli bir parçası olarak ele alan Lezzet Noktası Projesi, yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmayı, yöresel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

LEZZET NOKTALARI YIL BOYUNCA YAŞAYAN BİR GASTRONOMİ REHBERİNE DÖNÜŞECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi’nin, festival dönemleriyle sınırlı kalmayarak yıl boyunca ziyaretçilere rehberlik eden kapsamlı bir gastronomi platformuna dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen proje ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki özgün lezzetlerin, yerel işletmelerin ve köklü mutfak geleneklerinin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirleri yalnızca tarihi ve kültürel miraslarıyla değil, mutfak kültürleriyle de keşfetmelerine imkan sunacak proje, Türkiye’nin gastronomi zenginliğini tanıtan kalıcı bir rehber niteliği kazanacak.

Yerel işletmelerin tanıtımına katkı sağlaması, geleneksel tariflerin korunmasını desteklemesi ve yöresel lezzetleri daha geniş kitlelerle buluşturması hedeflenen Lezzet Noktaları, Türkiye’nin gastronomi mirasının gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstlenecek.

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Festival kapsamında belirlenen 1.470 Lezzet Noktası’na, şehirlerin gastronomi rotalarına ve işletmelere ilişkin ayrıntılı bilgilere kulturyolufestivali.com/lezzet-noktalari adresinden ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 2027’DE 32 ŞEHRE ULAŞACAK

2021 yılında İstanbul’da başlayan ve beş yılda 26 şehre ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2027 yılında altı yeni şehrin daha katılımıyla büyümeye devam edecek.

Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın festival rotasına eklenmesiyle organizasyon, 2027 yılında toplam 32 şehirde gerçekleştirilecek.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğiyle uluslararası kültür ve sanat dünyasındaki konumunu da güçlendiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en uzun soluklu kültür ve sanat organizasyonlarından biri olarak Türkiye’nin kültürel birikimini dünya sahnesine taşımayı sürdürecek.

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Kültür ve sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılma hedefiyle hayata geçirilen festival, 2027 yılında da milyonlarca vatandaşı konserlerden sergilere, opera ve baleden tiyatroya, sinemadan edebiyata ve gastronomiye uzanan zengin bir programla buluşturmaya devam edecek.