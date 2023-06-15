Başka bir şeyle beslenemiyor, sadece biberonla besleniyor. Ot yeme zamanı geldi ama ağız yapısından dolayı kendi kendine beslenemiyor. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağız. 3 aydır bizimle birlikte. Gittiği yere kadar da bizimle olacak. Hayvanla yakından ilgileniyorum, bu yüzden, o da bize yakın" dedi.