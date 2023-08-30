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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Yaşar Kemal'in manevi oğlu, Raşit Gökçeli toprağa verildi

        Yaşar Kemal'in manevi oğlu, Raşit Gökçeli toprağa verildi

        Yaşar Kemal'in manevi oğlu Raşit Gökçeli, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:04
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        Yaşar Kemal'in manevi oğluna veda
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        Toros Yayınları sahibi, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törene Gökçeli'nin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra neşriyat dünyasından isimler katıldı.

        Namazın ardından Gökçeli'nin naaşı, aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının omuzlarında Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İstanbul'da 1944'te doğan Raşit Gökçeli, orta öğrenimini İstanbul'da Saint Benoit Lisesinde tamamladı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesini 1967'de bitiren Gökçeli, 1970'te öğrenci asistan olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaya başladı.

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        Raşit Gökçeli aynı bölümde yüksek lisans eğitimini yaparak 1980'e kadar asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

        Cem Yayınları Arkadaş Çocuk Dizisi'nin 1981'den 1982'ye kadar yönetici yardımcılığını yaparak yayın hayatına giren Gökçeli, 1982'de Prof. Dr. Mübeccel Kıray tarafından yönetilen Ereğli Araştırması'nda saha araştırmacılığı çalışmasına katıldı.

        Gökçeli 1982-1998'de Toros Yayınları Yöneticiliği yaptı ve 2000 yılında emekli oldu.

        Telos Yayıncılık ve Bartok Yayınları bünyelerinde editörlük ve redaksiyon görevlerini yürüten Gökçeli, çok sayıda meslek ve edebiyat dergisinde makale yazdı.

        Gökçeli, usta yazar Yaşar Kemal'in ile Tilda Kemal çiftinin manevi oğlu olarak biliniyordu.

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        #Raşit Gökçeli
        #Yaşar Kemalin manevi oğlu
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