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'Yaşasın Cumhuriyet!' sergisi Ankara’da da açılıyor

İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde devam eden Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları sergisi, eş zamanlı olarak Ankara’da ziyaretçilerini ağırlayacak

'Yaşasın Cumhuriyet!' sergisi Ankara’da da açılıyor
HABERTURK.COM

İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde devam eden Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları Sergisi, eş zamanlı olarak Ankara’da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle açılan Yaşasın Cumhuriyet! sergisi 23 Nisan’dan itibaren Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Sergiler, müzelerin tarihi binalarının elverdiği tasarımlarının yanı sıra sergilenen orijinal belge ve objelerle birbirinden farklılaşırken, konsept, kurgu ve zenginlik açısından benzer özellikler taşıyorlar. Ankara’daki sergide Başkent’e ayrılmış özel bir bölüm de yer alıyor ve kentin planlı büyümesi ve sosyal hayatının zenginleşmesi film ve fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor.

Yıl boyunca İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı devam edecek Yaşasın Cumhuriyet! sergilerinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarının ruhunu, zorlu bir istiklal savaşının ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin iktisadi bağımsızlığı inşa etmesinin ilk adımlarını ve küllerinden yeniden doğuşunu görmek mümkün olacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla hazırlanan İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan sergilerin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk, tasarımını ise Pattu Mimarlık üstleniyor.

Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Ulus’un simge yapılarından Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ve Eminönü’nde Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İstanbul’da kısa sürede 50 bin ziyaretçiye ulaşan serginin Başkent’te de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Hem İstanbul hem de Ankara’da ziyaretçilerin sergi deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan rehberli turlar ve öğrenci atölyeleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

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