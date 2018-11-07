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People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından yaşayan en seksi erkeği seçiyor. Derginin her yıl heyecanla beklenen "yaşayan en seksi erkek" unvanının bu yılki Britanyalı oyuncu, yapımcı, şarkıcı ve rapçi Idris Elba oldu.