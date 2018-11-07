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1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler

07.11.2018 - 10:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

People dergisi 2018 yılının yaşayan en çekici erkeğinin ünlü oyuncu Idris Elba olduğunu açıkladı. İşte People dergisine göre 1990 yılından günümüze yaşayan en çekici erkekler listesi!

  • 1 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
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    People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından yaşayan en seksi erkeği seçiyor. Derginin her yıl heyecanla beklenen "yaşayan en seksi erkek" unvanının bu yılki Britanyalı oyuncu, yapımcı, şarkıcı ve rapçi Idris Elba oldu.

  • 2 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    2 | 56

    Yaşayan en seksi erkek ünvanı sadece görünüşe bakılarak seçilen bir ödül değil. Yardım kuruluşlarına bağışta bulunmak, sosyal konulara yönelik kampanyalar düzenlemek, fimlerde rol almak veya halkın sevgisini kazanmak ödülün kazanılmasında büyük etkenler...

     

  • 3 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    3 | 56

    Idris Elba da yer aldığı yapımlarda halkın gönlünü kazanmış olacak ki bu yıl, derginin kapağında kendine yer edindi. The Wire dizisindeki iş adamı Russell "Stringer" Bell karakteriyle hafızalara kazınan ünlü aktör ardından da Luther dizisi ile büyük hayran kitlesine kavuştu. 46 yaşındaki oyuncu Luther rolüyle Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.

     

  • 4 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    4 | 56

    Elba yaşayan en seksi erkek seçilmesi hakkında "Aynaya baktım, kendimi kontrol ettim. 'Evet, bugün seksi gibisin' dedim. Ama dürüst olmak gerekirse güzel bir duygu, kesinlikle ego artırıcı" şeklinde yorum yaptı.

  • 5 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    5 | 56

    Idris Elba'dan önce daha pek çok ünlü isim, bu ünvanı almıştı. Derginin 1990 yılından günümüze kadar seçtiği "Yaşayan En Seksi Erkek"ler listesine şöyle bir göz atalım....

     Tom Cruise, 1990

  • 6 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    6 | 56
  • 7 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    7 | 56

    Patrick Swayze, 1991

  • 8 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    8 | 56
  • 9 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    9 | 56

    Nick Nolte, 1992

  • 10 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    10 | 56
  • 11 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    11 | 56

    Brad Pitt, 1995

     

  • 12 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    12 | 56
  • 13 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    13 | 56

    Denzel Washington, 1996

  • 14 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    14 | 56
  • 15 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    15 | 56

    George Clooney, 1997

  • 16 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    16 | 56
  • 17 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    17 | 56

    Harrison Ford, 1998

  • 18 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    18 | 56
  • 19 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    19 | 56

    Richard Gere, 1999 

  • 20 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    20 | 56
  • 21 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    21 | 56

    Brad Pitt, 2000

  • 22 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    22 | 56
  • 23 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    23 | 56

    Pierce Brosnan, 2001

  • 24 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    24 | 56
  • 25 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    25 | 56

    Ben Affleck, 2002

  • 26 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    26 | 56
  • 27 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    27 | 56

    Johnny Depp, 2003

  • 28 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    28 | 56
  • 29 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    29 | 56

    Jude Law, 2004

  • 30 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    30 | 56
  • 31 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    31 | 56

    Matthew McConaughey, 2005

  • 32 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    32 | 56
  • 33 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    33 | 56

    George Clooney, 2006

  • 34 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    34 | 56
  • 35 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    35 | 56

    Matt Damon, 2007

  • 36 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    36 | 56
  • 37 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    37 | 56

    Hugh Jackman, 2008

  • 38 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    38 | 56
  • 39 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    39 | 56

    Johnny Depp, 2009

  • 40 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    40 | 56
  • 41 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    41 | 56

    Ryan Reynolds, 2010

  • 42 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    42 | 56
  • 43 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    43 | 56

    Bradley Cooper, 2011

  • 44 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    44 | 56
  • 45 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    45 | 56

    Channing Tatum, 2012

  • 46 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    46 | 56
  • 47 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    47 | 56

    Adam Levine, 2013

  • 48 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    48 | 56
  • 49 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    49 | 56

    Chris Hemsworth, 2014 

  • 50 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    50 | 56
  • 51 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    51 | 56

    David Beckham, 2015

     

  • 52 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    52 | 56
  • 53 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    53 | 56

    Dwayne Johnson, 2016

  • 54 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    54 | 56
  • 55 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    55 | 56

     Blake Shelton, 2017

  • 56 'Yaşayan en çekici erkek' Idris Elba seçildi! 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler
    56 | 56

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