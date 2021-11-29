"TELEVİZYON DİZİLERİ ÇOK GARİP"

Ayrıca 'Strike Back' isimli bir dizide oynayan Allen, yurt dışında çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasındaki farkı, "Çok eğlenceliydi. 12 saati geçince yapımcı gelip seti durduruyor. Buradaki gibi sürmüyor. Aslında farklı olan Türkiye'deki dizilerin çekiliş şekli. Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler. Garip olan şey televizyon dizileri." sözleriyle anlattı.