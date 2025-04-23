Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, aşka geldi Bir süre önce ilişkilerine nokta koyan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, yeniden bir araya gelerek aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Barışmalarının ardından çiftten peş peşe romantik paylaşımlar geliyor

Habertürk Giriş: 23.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:58 facebook

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