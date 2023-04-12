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Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar

2000'li yılların başında podyumlarda fırtına estiren Yasemin Kocanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar" diyerek yıllar içindeki değişimini eleştirenlere yanıt verdi

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  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Bir döneme damga vuran eski model Yasemin Kozanoğlu (45), aldığı kilolar nedeniyle kendisini eleştirenlere karşısı sessizliğini bozdu. 
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    "APTALCA GELİYOR"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Yasemin Kozanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar, konuşuyorlar. Çok komiğime gidiyor ve aptalca geliyor. Her yaşın güzelliği ayrı, hep deriz; 'Ah keşke o yaşımda şu anki aklım olsa...' ama olmuyor işte. Aslında olur da, onun için çok erdemli yetişmen lazım, biliyorsun sistem buna izin vermiyor, sebebini bilenler vardır... Doğa ana hepimizin sana çok ihtiyacı var, sana muhtacız. Sar bizi, sarmala bizi. İnsanlar tekrardan doğada yaşamak için sabırsızlanıyor ama sistem buna bile izin vermiyor. Sana döneceğiz..." ifadelerini kullandı.
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor.
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Didem Uzel
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Didem Uzel
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Teoman
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Teoman
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Yasemin Kozanoğlu: Hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz

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