Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Yasemin Minguzzi: Sana geldim Güllü ablam - Magazin haberleri

        Yasemin Minguzzi: Sana geldim Güllü ablam

        Bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, şarkıcı Güllü'nün mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sana geldim Güllü ablam"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        24 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kabrini ziyaret etti.

        Minguzzi, paylaştığı fotoğrafa; "Sana geldim Güllü ablam, kraliçem" notunu düştü.

        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Minguzzi
        #Güllü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi