Yasemin Minguzzi: Sana geldim Güllü ablam
Bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, şarkıcı Güllü'nün mezarını ziyaret etti
Giriş: 08.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:08
24 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kabrini ziyaret etti.
Minguzzi, paylaştığı fotoğrafa; "Sana geldim Güllü ablam, kraliçem" notunu düştü.
