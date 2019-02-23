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Tek başına geldiği alışveriş merkezinde alışveriş turuna çıkan Yasemin Özilhan, ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı ile buluştu. Her zaman olduğu gibi sade şıklığı ile göz dolduran sosyetik güzel, alışveriş sonrasında yorgunluk kahvesi içti.