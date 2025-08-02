Yasemin Sakallıoğlu'ndan yangın bölgelerine anlamlı destek

'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisini İzmir’de sahneleyen Yasemin Sakallıoğlu, bu yaz yaşanan yangın felaketlerini unutmadı. Gösteriye gelen izleyiciler adına, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 fidan bağışında bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu, TEMA Vakfı’nın İzmir ve Hatay’da yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için başlattığı 'Yeniden Yeşerteceğiz' çalışmasına destek verdi. Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisini İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği gece, izleyiciler adına TEMA Vakfı aracılığıyla İzmir Ağaçlandırma Sahaları’na 1000 fidan bağışladı.

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Gösteri sonunda sahneden yaptığı duyuruda, yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı’nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, 'Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına küçük bir katkı sunmak istedim.' diyerek izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.