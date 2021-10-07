Türkiye genelinde 46 kişinin hayatını kaybettiği ve halk arasında 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde hayatını kaybeden Yasin Börü sosyal medyada hakkında en çok paylaşım yapılan isimlerden biri oldu. Vefatının 7. yılında anılan Yasin Börü hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

Yasin Börü, 14 Nisan 1998 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü'nün 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen Kobani Olayları sırasında PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü.

6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin çağrısı üzerine Irak ve Şam İslam Devleti'nin Suriye'nin Halep ilinin Kobani kasabasını kuşatmasını protesto için birçok ilde gösteri düzenlendi. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan 7 Ekim'de Diyarbakır'ın İskanevleri semtinde Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR)'a yakın bir dernek bünyesinde kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları göstericilerin saldırısına uğradı.

Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılarak öldürüldü. Olaylar sırasında Türkiye genelinde 46 kişi öldü.