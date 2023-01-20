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Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Songül Karlı, şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İddialı gönderiler yayınlayan Songül Karlı'nın yaşını duyanlar ise inanamıyor.

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  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayan Songül Karlı, beslenmesine ve sporuna oldukça dikkat ediyor. Sık sık sahne alan ve yoğun bir tempoda çalışan Karlı, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Konser programı oldukça yoğun olan Songül Karlı, kuaförüne gidip bakım yaptırdığı zamanlarda yeni saç rengini, modelini de sık sık takipçileriyle paylaşıyor. 
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla gündeme geldi. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Karlı, son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Bir dönem eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan Karlı, kötü günleri geride bıraktı.
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Son olarak yaptırdığı "Fransız Askısı" yöntemiyle gündem olan ünlü isim, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    Songül Karlı'nın son gönderisinin altına; "Kalbimizi güneş gibi ısıtıyorsunuz.", "Müziğin prensesi", "Süper üzerinden süper" gibi yorumlar geldi.
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

    İşte Songül Karlı'nın son paylaşımları...
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!
  • Yaşını duyan inanamıyor! Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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