Bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayan Songül Karlı, beslenmesine ve sporuna oldukça dikkat ediyor. Sık sık sahne alan ve yoğun bir tempoda çalışan Karlı, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.