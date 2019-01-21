İstanbul Beyoğlu'nda bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Karaköy'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65),ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö. için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise genelevde çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.