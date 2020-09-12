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Yaşlı adama öldüresiye dayak!

Bursa'da alkol aldıktan sonra yolda yürürken tanımadığı Ali Ş.´yi pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla döven Ferhat Saka (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Ali Ş.´nin hayati tehlikesi devam ederken, öldüresiye dayak anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Yaşlı adama şiddet
DHA

Bursa'da geçtiğimiz perşembe akşamı Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi´nde, akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka (33),daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Ş. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Ş.´ye tekme ve yumrukla saldırdı.

YERE DÜŞTÜ KEMERLE DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Ali Ş.´ye bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak, Ferhat Saka´yı gözaltına aldı.

YAŞLI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Dakikalarca dövülen Ali Ş., ağır yaralandı. Yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Ali Ş.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN" TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Saka, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saka, çıkarıldığı mahkemece `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM"

Ferhat Saka´nın mahkemede yaptığı savunmada, "Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım" dediği öğrenildi.

YAŞLI ADAMIN DÖVÜLME ANI KAMERADA

Öte yandan Ferhat Saka´nın Ali Ş.´yi dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere; Ferhat Saka´nın yerde yatan Ali Ş.´ye pantolon kemeri, yumruk ve tekmeyle defalarca kez vurduğu anlar yansıdı.

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