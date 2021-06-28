Yaşlı çiftin feci sonu! 0:00 / 0:00

AA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Geyve-Taraklı yolunda seyreden İsmail Dedeoğlu (82) idaresindeki 54 EP 170 plakalı otomobille, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı panelvan tipi araç Akseki Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTRARILAMADI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kazada otomobilin içinde sıkışan sürücünün eşi Bahtiyar Dedeoğlu'nun (75) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Panelvan sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.