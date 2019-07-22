ABD'de 1979 yılında eşini bıçaklayarak öldüren 77 yaşındaki Albert Flick, 30 yıl cezasının ardından çeşitli suçlar işledikten sonra, herhangi bir tehlike oluşturmak için çok yaşlı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

ABD'nin Maine eyaletinde eşini bıçaklamış, 12 yaşındaki üvey kızı ise komşulardan yardım istemiş, Sandra kendisini bıçaklayanın kocası olduğunu söyleyip ölmüştü. 30 yıl hapse mahkum edilen Flick, hapiste iyi hal gösterdiği için 25 yıl hapis yatıp 2004 yılında serbest kalmıştı. 2007 yılında bir kadına çatallı saldırıdan yine tutuklanmış, kısa süre yattıktan sonra bu kez de 2020 yılında yine bir kadına saldırıdan tutuklanmıştı.

Ancak 'yaşlı olduğu için tehlike oluşturmaz' düşüncesiyle hapisten çıkan Flick'in 15 Temmuz 2018'de evsiz bir kadın olan Kimberly Dobbi'yi gündüz vakti 11 yaşındaki ikiz çocuklarının önünde öldürdüğü anlaşıldı.

Flick ile ilgili mahkeme kararı 9 Ağustos'taki duruşmada açıklanacak. Flick'in en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.