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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!

        Amasya'da, tek başına yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç, çay demlemek için çaydanlığa su koyup ocağın altını açtı. Bir süre sonra kaynayan su, ocaktaki ateşi söndürdü. Mutfağa serdiği yatağına yatan Kılıç, gazın eve dolmasıyla ölüme uyudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:59
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        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
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        Amasya'da olay, sabah saat 01.30 sıralarında Üçler Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Kılıç’ın (76), 2 gündür telefonla kendisine ulaşamayan il dışındaki yakınları, endişelenerek komşularından yardım istedi.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

        DHA'daki habere göre kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmemesi üzerine şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MUTFAKTA HAREKETSİZ BULUNDU

        İtfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdiğinde Kılıç’ı mutfağa serdiği yatağın içerisinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kontrolde, Fatma Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Kılıç’ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OCAĞA KOYDUĞU ÇAYDANLIK ATEŞİ SÖNDÜRDÜ

        4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Fatma Kılıç’ın, çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, dinlenmek için mutfağa serdiği yatağa yattığı, kaynayan suyun taşıp ateşi söndürdüğü, gazın odaya yayılmasıyla zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇAYDANLIK SÖNÜNCE İÇERİ GAZ YAYILMIŞ

        Yalnız yaşayan Kılıç’ın evine 6 ay önce taşındığını belirten Mahalle Muhtarı Coşan Aylak, “Tek yaşayan gariban bir teyzemizdi. Çay demlemek için ocağa çay koymuş ve yatağına yatmış. Çaydanlıktaki su taşınca ocak sönmüş. Gaz zehirlenmesinden teyzemiz ölü bulundu” dedi.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
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