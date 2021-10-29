Yatak odasındaki masayı uyuşturucu serasına çevirdi 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüpheliler F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç.'nin (30) ev, iş yeri ve araçlarında Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile yapılan aramada, 55 gram skunk esrar, 10 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm mermi, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evlerin birinde yatak odasındaki bir masanın üzeri kapatılarak altı uyuşturucu serasına çevrilmiş alan tespit edildi. Kenevir yetiştirmede kullanılan ısı kaynağı ile yalıtım sistemine el konuldu. Şüpheliler hakkında ise adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.