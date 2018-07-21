HABERTURK.COM WhatsApp Hattı'na, sokak hayvanlarına yönelik bir şiddet videosu daha düştü. İzmir'in Konak İlçesi Yenişehir Mahallesi 1420 Sokak'ta bulunan demiryollarına ait tren bariyerini indirip kaldıran personelin bulunduğu kulübenin yakınından kötü koku gelmesi üzerine bölgede araştırma yapıldı.



Kısa süre sonra ise olay yerinde öldürülmüş yavru kediler bulundu. Çevre sakinlerince tanınan ve beslenen yavru kedilerin neden öldürülüp dere yatağına atıldığına ilişkin başlatılan araştırma kapsamında bölgedeki kameralar incelemeye alındı.



DEFALARCA VURDU



Kameraya yansıyan görüntülerde, 15 Temmuz gecesi saat 00.20 sıralarında bariyer indirme-kaldırma kulübesinin yakınındaki bir kişinin 30-40 metre koşup yavru bir kediyi kovaladığı, bitkin düşen ve kaçacak yer bulamayan yavru kedinin defalarca kürek darbesine maruz kalıp can verdiği görüldü.

Yavru kedileri kürekle öldüren şüphelinin kamu görevlisi olduğu ileri sürülürken yaşanan vahşete İzmirli hayvanseverler tarafından sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi.

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