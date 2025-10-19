Yavru köpeği böyle kurtardı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kafası yoğurt kabına sıkışan köpek yavrusunu kamyon sürücüsü kurtardı
Yalova'nın Çiftlikköy'e bağlı Denizçalı köyü Handere mevkisinde belediyeye ait hafriyat kamyonu sürücüsü, yol ortasında kafasında yoğurt kabı bulunan köpek yavrusunu gördü.
Kamyondan inen sürücü, plastik yoğurt kabını köpek yavrusunun kafasından çıkardı.
Bir süre köpeği seven sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.
Kamyon sürücüsü köpek yavrusunu kurtardığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.