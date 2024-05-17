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        Haberler Yaşam Yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı

        Yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı

        Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi olarak anılan bölgede leylek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:46
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        Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi'nde leylek yavruları yumurtalarından çıktı.

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        Çok sayıda leylek yuvası bulunan bölgede, her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden biri gün boyu beklerken diğeri avlanmaya gidiyor.

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        Yavrular ise gün boyu etrafı meraklı gözlerle izliyor.

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        Alanda bulunan kuş gözlem kulesi, ziyaretçilere leylek yuvalarını yakından görme imkanı sunuyor.

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        #yavru leylekler
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