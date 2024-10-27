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        Haberler Gündem Politika Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı belli oldu: ‘Anahtar Parti’ | Son dakika haberleri

        Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı belli oldu: ‘Anahtar Parti’

        İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yarın partisini kuruyor. İsminin Anahtar Parti olacağı belirtilen partinin kuruluş dilekçesi sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na da verilecek. Öğle saatlerinde de lansman yapılacak

        Giriş: 27.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:12
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        Partisinin ismi ve logosu belli oldu
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        Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuruyor. Partinin ismi Anahtar Parti olacak. Partinin programında “ahlak, akıl, adalet” temalarına vurgu yapılacak.

        PARTİNİN LOGOSUNDA ANAHTAR SİMGESİ YER ALACAK

        Partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 40'tan fazla ilin teşkilatlanmasının tamamlandığı öğrenildi. Partinin logosunda ise anahtar simgesi yer alacak.

        AĞIRALİOĞLU PARTİSİNİN HEDEFLERİNİ AÇIKLAYACAK

        Pazartesi sabahı İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek. Sonra bir heyet de Anıtkabir’e Atatürk’ün huzuruna çıkacak. Öğlen saatlerinde ATO Kongre Merkezinde kuruluş lansmanı gerçekleştirilecek. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin mesajlar verecek. Ayrıca siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin de açıklamalar yapacak.

        Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü. Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.

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