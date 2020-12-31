'Büyük haksızlık yapıldı' 0:00 / 0:00

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İstiklâl Marşı'nın yazılış serüvenini konu alan, milli şair Mehmet Âkif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak olan 'Âkif' filminin çekimlerinde sona gelindi. Film ekibi, son set gününde Sait Halim Paşa Yalısı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Mehmet Âkif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl ile Mustafa Kemal Atatürk karakterine hayat veren Fikret Kuşkan'ın yanı sıra oyuncu kadrosundan Murat Han, Ruhi Sarı, Mine Çayıroğlu, Hazım Körmükçü, Atılay Uluışık ve Kıvanç Ali Aytan katıldı.

Mehmet Âkif Ersoy rolü için 3 ay hazırlık yaptığını belirten Yavuz Bingöl, "Çekimler 5 hafta sürdü. Mehmet Âkif'in İstiklâl Marşı'nı yazdığı 1920 - 1921 yıllarına odaklandık. Çok özel sahneler çektik. Kıymetli yapımcılarımız da hiçbir şeyi esirgemediler. Çok güzel bir film oldu. Ben de vatan şairimiz Mehmet Âkif'i oynadığım için şeref duyuyorum" dedi.

Daha önce Mehmet Âkif Ersoy'un Arapça vaazlar da verdiği için Arapça çalıştığını açıklayan Bingöl, bu sözlerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi; "Sosyal medyada işler zıvanadan çıktı. Yazıp çizdikleriyle Mehmet Âkif'in ruhunu incittiler. Bizi de, Mehmet Âkif'in günümüzde yaşayan yakınlarını da üzdüler. Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey. Ayıp ettiler. Yönetmenimiz bana bir sahne çekmek istediğini söyledi. Camilerde imamlar Kur-an'dan bir ayet okuyup sonra Türkçe mealini aktarırlar ya cemaate, 'Bunun gibi bir cümle Arapça konuştuğu bir sahne çekebiliriz' deyince ben de Arapça vurguları, diksiyonu nasıl doğru yaparım diye İlahiyat Fakültesi'nden bir hocaya danıştım. Sanki Mehmet Âkif'in vaazlarını Arapça verdiğini, Türkçe değil de Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Yapılan büyük haksızlık."

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan da söz konusu eleştirilere tepki gösterdi; "İnternetten fazlasıyla uzak kaldığım için olup bitenleri şimdi duyuyorum. Ve duyduklarım beni gerçekten hayrete düşürdü. O dönemde ‘vaaz vermek', bir topluma seslenmek anlamına geliyordu. Bu kadar hamaset dolu eleştiriler yapılması beni gerçekten hayretlere gark etti. Bunlar son derece yanlış."

Projede yer aldığı için duyduğu mutluluğu da dile getiren Fikret Kuşkan, "Böyle bir işte olmaktan ve Mustafa Kemal'i canlandırmaktan onur duyuyorum" diye konuştu. Kuşkan, "Atatürk rolü üzerinizde baskı yarattı mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi; "Tabii ki üstümde baskı yarattı. Çünkü kurgu bir karakteri canlandırmadım. Hakkında her şeyi mevcut belgeler sayesinde bildiğimiz büyük bir kahramanı oynadım. Gerçekten elimden geleni yaptım. Büyük titizlikle çalıştım. Daha çok tarihi belgeleri tekrar tekrar okuyarak yol aldım. Yavuz Bingöl de Mehmet Âkif rolü için çok büyük bir sorumluluk altına girdi."

Fikret Kuşkan'ın ardından söz alan Mine Çayıroğlu, "Ben Mehmet Âkif Ersoy'un eşi İsmet Ersoy'u oynuyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir'i canlandıran Ruhi Sarı da "Muhteşem bir ekiple çalıştık. Özellikle de bu pandemi döneminde kimsede herhangi bir hastalığın çıkmadığı tek setiz" dedi.

Deniz Oral, filmde 'Ali Kemal' karakterini canlandırdığını belirterek görüşlerinin "Ben de bu projede olduğum için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir deneyim oldu. Sanat hayatımda böyle bir projenin de olmasından dolayı sevinçliyim" sözleriyle dile getirdi.

Murat Han, rolünü "Ben filmde milletvekili Ali Şükrü Bey'i canlandırıyorum. Aynı zamanda Mehmet Akif'in de çok yakın arkadaşı" diyerek anlattı. Ünlü sanatçı da Yavuz Bingöl'le ilgili haberlere tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Böyle güzel bir işe bu kadar ucuz yorumlar yapılması hiç yakışık almadı. Bunları yazanlar, eminim film gösterime girdikten sonra utanacaklardır. Çok büyük emek verilmiş bir iş. Böyle çamur atılması hiç doğru değil. Yavuz Ağabey de rolü için çok çalış ve çok iyi iş çıkardı."

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu "Âkif" filmi, İstiklâl Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021'de vizyona girecek