Yavuz Erkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olduğunu açıklamasının ardından gözler Yavuz Erkut'a çevrildi. İşte Yeni İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un kariyeri...
YAVUZ ERKUT KİMDİR?
Giresun’da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı.
2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na da üstlenmişti.
23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran’da Yavuz Erkut’u İBB Başkan Danışmanı olarak görevlendirdi.
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