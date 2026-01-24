Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştığı mesajda Kütahya’da yaya geçidinde hızla ilerleyerek yayaların geçişini tehlikeye atan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, görüntülerde sağ şeritteki aracın yayalara yol verdiği sırada sol şeritten hızla gelen kamyonun yayalara az kalsın çarpacağını belirterek, sürücünün C.A. olduğunu ve “gereğinin yapıldığını” ifade etti.

Yerlikaya, paylaşımında yeni Trafik Kanunu teklifinin amacının yalnızca kuralları ezberletmek olmadığını vurguladı: “Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır.”

Trafik güvenliğinde ceza, denetim ve kültürün farklı rollerine dikkat çeken Yerlikaya, “Trafik cezası riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz.” dedi.