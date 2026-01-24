Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı

        Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinde yayaları tehlikeye atan kamyon sürücüsünün yakalandığını açıkladı; yeni Trafik Kanunu teklifiyle amaçlarının cezadan öte kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştığı mesajda Kütahya’da yaya geçidinde hızla ilerleyerek yayaların geçişini tehlikeye atan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, görüntülerde sağ şeritteki aracın yayalara yol verdiği sırada sol şeritten hızla gelen kamyonun yayalara az kalsın çarpacağını belirterek, sürücünün C.A. olduğunu ve “gereğinin yapıldığını” ifade etti.

        Yerlikaya, paylaşımında yeni Trafik Kanunu teklifinin amacının yalnızca kuralları ezberletmek olmadığını vurguladı: “Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır.”

        Trafik güvenliğinde ceza, denetim ve kültürün farklı rollerine dikkat çeken Yerlikaya, “Trafik cezası riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz.” dedi.

        Bakan, yaya önceliğini hiçe sayan sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi

        #Bakan Yerlikaya
        #Kütahya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası