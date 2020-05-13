Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 13 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şabaniye (yerli film)
22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk (yerli film)
22.30 Yalancı Damat (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler (tekrar)
22.30 Altın (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Her Şey Seninle Güzel (yerli film)
22.45 Her Şey Seninle Güzel (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.20 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22.05 3'te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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