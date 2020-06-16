Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu ve Ramo dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 16 Haziran Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Buz Depremi (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin? (yerli film)
21.45 Anamız Var (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Bıçkın (yeni bölüm)
21.45 Ketenpere (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.45 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Fenerbahçe Trabzonspor (canlı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Bizim Köyün Şarkısı (yerli film)
22.25 Baba II (yabancı film)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
YORUMLAR