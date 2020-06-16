Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu ve Ramo dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 16 Haziran Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Buz Depremi (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin? (yerli film)

21.45 Anamız Var (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Bıçkın (yeni bölüm)

21.45 Ketenpere (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.45 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Fenerbahçe Trabzonspor (canlı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Bizim Köyün Şarkısı (yerli film)

22.25 Baba II (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)